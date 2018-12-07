Не к селу лечение: в 85% деревенских медпунктов нет оборудования

Три четверти сельских медпунктов не смогут оказать помощь жителям, у которых внезапно остановилось сердце или опасно для жизни обострилась аритмия. В 77% фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) нет дефибрилляторов, выяснили эксперты «Общероссийского народного фронта» (ОНФ). Во многих проверенных активистами сельских медпунктах не нашлось даже тонометров, фонендоскопов, а кое-где и термометров. В большем дефиците экспресс-анализаторы уровня холестерина (нет в 70% пунктов) и кислородные ингаляторы (68%). По итогам исследования ОНФ готовит доклад о доступности медпомощи в малых населенных пунктах. Его тезисы оказались у «Известий».

В селах, деревнях и малых населенных пунктах, где живет около 37 млн россиян, медпомощь оказывают в фельдшерско-акушерских пунктах. По стандарту Минздрава, в здравпункте должно быть 57 необходимых инструментов: в том числе электрокардиограф, холодильник для медикаментов, аппарат искусственного дыхания. До больницы от некоторых деревень путь составляет сотню километров. А помощь пациенту, например, при инсульте необходимо оказать в течение 4,5 часа.

Исследование доступности медпомощи в малых населенных пункта ОНФ провел впервые. Активисты движения посещали ФАПы в деревнях и селах с населением менее 2 тыс. человек. Всего тех или иных приборов не хватает в 85% организаций.

Один из многих примеров: в ФАПе села Сновицы Суздальского района Владимирской области нет набора для коникотомии — экстренной операции для восстановления проходимости дыхательных путей.

— В России достаточно распространены случаи механической асфиксии, когда в дыхательные пути попадает инородный предмет, перекрывая доступ воздуха в легкие, либо отеки мягких тканей из-за аллергической реакции или ожога. Ситуация требует экстренного вмешательства, отсутствующий в ФАПе набор может стать причиной смерти, — пояснил «Известиям» эксперт ОНФ по медицине Эдуард Гаврилов.

Встречались исследователям и такие медпункты, где не было не только оборудования, но и медиков. Например, в Курской области в селе Амосовка Медвенского района вместо фельдшера дважды в неделю из соседнего ФАПа приезжает проводить прием медсестра. В Тверской области в деревне Новое Вишенье Торжокского района принимают граждан раз в неделю, а то и реже.

Часть сельских медицинских пунктов не только не укомплектованы специалистами и необходимым оборудованием, но и находится в аварийном состоянии. В Гвардейском ФАПе Дубенского района Тульской области протекает крыша. По словам работников пункта, температура в помещении в холодное время года опускается до 5 градусов.

В органах власти перечисленных регионов не ответили оперативно на запросы «Известий». В Минздраве также не успели ответить на запрос газеты.

Ситуация с медпомощью на селе в ближайшие годы должна поменяться, уверена глава общественного совета при Минздраве Наталья Аксенова. В нацпроекте «Здоровье» заложен бюджет на строительство и ремонт ФАПов, а также закупку оборудования.

Однако пока системой здравоохранения на местах управляют региональные и муниципальные власти, значительных улучшений ждать не стоит, уверен директор Института развития общественного здравоохранения Юрий Крестинский.

— Есть, впрочем, субъекты, где сельская медпомощь развита достаточно хорошо. Это, например, Тюменская область, Татарстан, Башкортастан. Здесь в фондах ОМС достаточно денег, — привел пример специалист.

По его мнению, в ряде депрессивных регионов бюджет на здравоохранение нужно увеличить вдвое, а то и в десять раз. Это можно сделать, лишь централизовав управление медициной и перераспределяя средства между субъектами в зависимости от нужд, полагает Юрий Крестинский.

К 2024 году финансирование здравоохранения в России должно увеличиться вдвое — до более 4% ВВП, заявлял президент России Владимир Путин в последнем послании Федеральному собранию. В новом майском указе глава государства велел обеспечить доступность для граждан организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь — в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдалённых местностях.

По итогам исследования ОНФ подготовит общественный доклад о доступности и качестве оказания медпомощи в малых населенных пунктах, а также интерактивную карту с собранными данными. Провести эту работу «Народному фронту» поручил президент Путин.