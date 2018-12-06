Прямой эфир

ОНФ раскритиковал оборудование сельских медпунктов

0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 85% сельских медпунктов не способны оказать помощь россиянам из-за отсутствия медицинского оборудования. К таким выводам пришли эксперты «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) после проведенного по поручению российского президента исследования. «Известия» ознакомились с его результатами.

Отлегло от сердца: смертность от болезни номер один рекордно снизилась
Граждан спасают мода на здоровый образ жизни, ограничения алкоголя и табака, а также диспансеризация

Представители ОНФ оценивали доступность медпомощи в малых населенных пунктах с населением менее 2 тыс. человек. По закону там должны работать фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), оборудованные 57 инструментами.

Однако как выяснилось, на деле более половины из них не имеют дефибрилляторов, экспресс-анализаторов уровня холестерина и кислородных ингаляторов. А в некоторых не оказалось даже тонометров, фонендоскопов и термометров.

Кроме того, часть проверенных ФАПов нуждалась в ремонте или дополнительных специалистах. Также при проверке были обнаружены здравпункты, в которых не смогут провести экстренную операцию для восстановления проходимости дыхательных путей. Подобное нарушение приведет к гибели пациента, отметил эксперт ОНФ.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 7 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Первая передвижная поликлиника появилась в Калининградской области
Правительство РФ выделило Приморью более 1,5 млрд рублей на социальные задачи

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017