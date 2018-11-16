Правительство РФ выделило Приморью более 1,5 млрд рублей на социальные задачи

Кабинет министров выделил Приморскому краю более 1,5 млрд рублей на закупку медицинского оборудования на социальные задачи. Об этом в пятницу, 16 ноября, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с врио губернатора Приморского края Олегом Кожемяко.

«Хочу вас проинформировать, что вчера я такое решение принял и около 660 млн рублей на эти цели выделено... И второе, я хотел бы вам передать еще один документ, я подписал распоряжение о выделении из резервного фонда дотации бюджету Приморского края в размере 850 млн рублей на обеспечение сбалансированности. Проще говоря, для решения социально-экономических задач», — цитирует ТАСС Медведева.

Премьер-министр попросил Кожемяко обеспечить контроль за надлежащим расходованием этих средств.

В свою очередь, Кожемяко пообещал создать социальные условия для привлечения молодых специалистов.

14 ноября врио главы Приморского края Олег Кожемяко подал документы для регистрации кандидатом на выборах губернатора.

Политику удалось заручиться поддержкой 180 тыс. избирателей во всех населенных пунктах Приморья. Кроме того, в пользу его выдвижения подписались 147 муниципальных депутатов. Таким образом, Кожемяко смог преодолеть необходимый минимум по подписям избирателей и депутатов.