Рецепт для медицины: президент поддержал идею надбавок для врачей

Опыт Кировской области, которая ввела дополнительные выплаты участковым врачам за снижение смертности, можно распространить и на другие регионы. Проанализировать эту практику на встрече с главой субъекта Игорем Васильевым предложил Владимир Путин. В регионе местные терапевты получают надбавку до 10 тыс. рублей за сокращение показателя смертности на участке. Этого можно добиться за счет своевременной диагностики и отправки на диспансеризацию. По словам экспертов, у врачей есть возможности влиять на статистику, но для этого надо не только вовремя выявлять заболевания, но и убеждать пациентов лечиться.

Доплаты и цифровые технологии

Губернатор Кировской области Игорь Васильев доложил Владимиру Путину о результатах развития здравоохранения в регионе. Он рассказал об активном внедрении цифровых технологий, что позволяет контролировать закупку и выписку лекарств. Это дает экономию порядка 20% средств в системе ОМС.

Есть, по словам губернатора, и местные инициативы по реализации майского указа президента.

— Мы внедрили контроль за работой терапевтов. По исполнению 204-го майского указа у нас стоят серьезные амбициозные задачи по увеличению продолжительности жизни, и здесь очень важна ранняя диагностика. Мы ввели такую систему для участковых докторов: когда снижается смертность на участке, мы доплачиваем — довольно-таки серьезные цифры — до 10 тыс. рублей. За что? За то, что вовремя направляют на диспансеризацию, при необходимости направляют на осмотр к онкологу, к другим узким специалистам, — рассказал Игорь Васильев.

— Надо посмотреть на эту практику. Может быть, ее тиражировать? — заинтересовался Владимир Путин.

Губернатор Кировской области также отметил, что за счет внедрения передовых технологий, в том числе телемедицины, регион стал привлекательным для медицинского туризма.

— Мы больше 1 млрд рублей в этом году заработаем на ОМС за счет перетока, люди приезжают к нам лечиться, за счет высокого качества оказания услуг в наших высокотехнологичных центрах, — подчеркнул Игорь Васильев. — Мы примем порядка 14 тыс. человек в этом году. Наш субъект граничит с девятью регионами в Приволжском федеральном округе, людям это очень удобно, к нам приезжают.

59% медучреждений первичного звена в регионе организуют свою работу по принципу, заложенному в проекте «Бережливая поликлиника», отметил губернатор. К 2019 году планируется довести их число до 100%. 12 тыс. рабочих мест врачей автоматизированы.

Глава государства поинтересовался, сократились ли очереди в поликлиники. По словам губернатора Кировской области, если раньше на диспансеризацию уходило 25 дней, то теперь два-три дня.

Цифровизация коснулась и других сфер жизни региона. По словам Игоря Васильева, решения о том, какие дороги ремонтировать в первую очередь, принимаются с учетом интернет-голосований. Приемка работ идет также при участии общественности, рассказал он.

— Общественность какая — «своя», «домашняя», или настоящая? — уточнил Владимир Путин.

В проверках участвуют не дежурные активисты, а в том числе члены федеральной Общественной палаты, заверил Игорь Васильев.

Кроме того, Владимир Путин одобрил идею строительства в небольших городах — до 25 тыс. человек — культурно-образовательных центров. Губернатор Кировской области предложил «делать из школ такие полноценные культурно-образовательные центры, когда это был бы настоящий бассейн, настоящий концертный зал». Днем там могли бы заниматься дети, а вечером — приходить взрослые.

— Идея хорошая, только чтобы не в ущерб детям и общеобразовательному процессу, — подчеркнул президент.

Убедить лечиться

Согласно новому майскому указу президента, до 2024 года необходимо добиться повышения ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, а к 2030-му — до 80 лет.

Нужны новые мотивирующие механизмы, повышающие эффективность системы здравоохранения, уверен модератор тематической площадки ОНФ «Здравоохранение», депутат Госдумы Николай Говорин.

— Такие общие критерии, как уровень смертности и продолжительность жизни, должны быть интегральными показателями при оценке качества оказания медпомощи. Мы поддерживаем эту практику, — заявил он «Известиям». — При этом надо понимать, что должна работать система совокупной оценки.

По мнению эксперта, в работе участкового врача одним из показателей эффективности должно быть число здоровых людей в каждой возрастной группе. Медикам необходимо работать с факторами риска и стараться предотвратить заболевания, уверен Николай Говорин.

Врач имеет возможность влиять на показатель смертности, убеждена заместитель генерального директора по научной работе и профилактической кардиологии Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России Нана Погосова.

— Если врач способствует раннему выявлению сердечно-сосудистых или онкологических заболеваний, тем самым он способствует и снижению смертности, — пояснила она. — Но мало просто выявить заболевание, нужно еще и убедить пациента лечиться. Надбавки будут стимулировать врачей.

Такие меры, если они окажутся успешными, помогут снизить смертность на 40% в ближайшие годы, предположила Нана Погосова.

Превентивная модель предполагает, что участковые терапевты — как врачи, которые ближе всего к пациентам, — должны заинтересовать их вести здоровый образ жизни, правильно питаться. Это позволит снизить заболеваемость и увеличить продолжительность жизни, считает член общественного совета при Минздраве Юрий Жулев.

По майскому указу президента, к 2024 году смертность населения трудоспособного возраста должна снизиться до 350 случаев на 100 тыс. человек.