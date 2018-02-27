Престиж терапевтов предложили усилить новым повышением зарплаты

Большинство участковых врачей в российских поликлиниках находятся на пороге 50-летнего юбилея или уже перешагнули этот рубеж. Такие данные содержатся в докладе Центра стратегических разработок (ЦСР). Есть риск, что через несколько лет выбывающих по возрасту терапевтов и педиатров будет некем заменить. Их дефицит в стране уже сейчас на уровне 30%. Выход из ситуации эксперты увидели в серьезном повышении зарплат первичному звену. В фонде ОМС рассчитывают, что уже по итогам этого года жалование российских врачей вдвое превысит средний показатель по стране.

В большинстве регионов две трети участковых врачей — люди предпенсионного и пенсионного возраста. Об этом сказано в докладе «Здравоохранение: необходимые ответы на вызовы времени», который подготовил ЦСР совместно с НИУ ВШЭ (документ есть в распоряжении «Известий»).

Руководитель авторского коллектива доктор экономических наук Сергей Шишкин рассказал «Известиям», что данные о возрасте врачей основаны на выборочных оценках глав региональных департаментов и министерств здравоохранения.

Дефицит участковых терапевтов составляет в стране 30%, а участковых педиатров — 10%, указано в докладе. Сергей Шишкин отметил, что это официальные данные Минздрава за 2016 год (более свежих нет).

В докладе ЦСР предложено постепенно повысить зарплату участковых врачей, чтобы к 2035 году она достигла 250% от средней по экономике региона.

Приток специалистов позволит уменьшить врачебные участки. Если в 2016 году на одного врача приходилось около 2 тыс. человек, то, по расчетам специалистов НИУ ВШЭ, к 2035 году это число снизится до 1,6 тыс. человек. Параллельно предлагается трансформировать терапевтическую модель участковой службы в общеврачебную. То есть постепенно заменять терапевтов и педиатров, которые уходят на пенсию, врачами общей практики. Последние выполняют значительно более широкий набор лечебно-профилактических функций и почти в 90% случаев обходятся без направления к узкому специалисту.

По словам Сергея Шишкина, доклад направлен в администрацию президента, Минздрав и Минэкономразвития. Официальных откликов авторский коллектив еще не получил.

Один из авторов исследования кандидат экономических наук Игорь Шейман рассказал «Известиям», что проблема нехватки участковых врачей начала формироваться еще в советское время.

— Проходила безудержная специализация первичной помощи. Перестали обращать внимание на подготовку общих врачей, желая заменить их узкими специалистами. В итоге нынешний Минздрав столкнулся с катастрофическим дефицитом участковых, — пояснил эксперт.

Он отметил, что недостаток кадров сказывается на качестве медпомощи: чем больше загружен врач, тем меньше времени и внимания он уделяет пациентам.

В августе 2017 года министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что в первичном звене недостает 10,7 тыс. участковых терапевтов и педиатров. Но за три года этот дефицит будет нивелирован.

Директор департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава РФ Екатерина Какорина рассказала «Известиям», что приток молодых кадров в первичное звено медпомощи ожидается за счет выпускников вузов. С 2017 года, прежде чем поступить в ординатуру, они должны сдать экзамен-аккредитацию и три года отработать терапевтами.

— Статистики по прошлому году у нас еще нет. Но мы ждем увеличения количества врачей, — пояснила она.

Профессор кафедры факультетской терапии № 1 Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Дмитрий Напалков подтвердил «Известиям», что выпускникам вузов неинтересна работа участковыми врачами. В последние годы среди его студентов только 1–2 собирались пойти по этому пути.

— Многие студенты на госэкзаменах говорили, что не собираются работать участковыми терапевтами. Они были готовы скорее уйти в фармбизнес или вообще сменить профессию, — отметил профессор.

Он добавил, что привлекательны такие специальности, как хирург, акушер-гинеколог, стоматолог. Их зарплата зависит от количества и сложности операций. А участковому терапевту, даже если он решил очень сложную диагностическую задачу, положена лишь оплата визита из фонда ОМС.

В Фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС) «Известиям» сообщили, что по итогам прошлого года зарплата врачей (в целом) составляет 180% от средней по стране. В 2018-м должен быть достигнут показатель 200%. Должны также вырасти зарплаты среднего и младшего медперсонала, для этого в федеральном бюджете предусмотрено 1,87 трлн рублей — на 20% больше, чем в 2017 году. По данным Росстата, средняя зарплата врачей в прошлом году составляла 56445 рублей.

В Минэкономразвития не ответили на запрос «Известий».