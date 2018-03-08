Врачи в Канаде просят не повышать им зарплаты

Более 500 врачей и 150 студентов медфакультетов в Канаде опубликовали открытое письмо, в котором выступили против увеличения своих зарплат. Они считают, что такие прибавки неуместны на фоне низких заработных плат медсестер и сложностей с доступом к здравоохранению среди обычных пациентов.

«Наши медсестры, клерки и другие профессионалы работают в очень трудных условиях, а пациенты живут в условиях отсутствия доступа к необходимым услугами из-за резких сокращений, произошедших в последние годы», — цитирует письмо телеканал РЕН ТВ.

Авторы документа предлагают не повышать им зарплаты, а все сэкономленные на этом средства передать системе здравоохранения, чтобы оказать помощь жителям провинций.

В январе министр по делам спорта и лиц с ограниченными возможностями Канады Кент Хейр после обвинений в сексуальных домогательствах был вынужден покинуть свой пост.