Прямой эфир

Врачи в Канаде просят не повышать им зарплаты

0
Фото: TASS/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Andrew Matthews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 500 врачей и 150 студентов медфакультетов в Канаде опубликовали открытое письмо, в котором выступили против увеличения своих зарплат. Они считают, что такие прибавки неуместны на фоне низких заработных плат медсестер и сложностей с доступом к здравоохранению среди обычных пациентов.

«Наши медсестры, клерки и другие профессионалы работают в очень трудных условиях, а пациенты живут в условиях отсутствия доступа к необходимым услугами из-за резких сокращений, произошедших в последние годы», — цитирует письмо телеканал РЕН ТВ

Авторы документа предлагают не повышать им зарплаты, а все сэкономленные на этом средства  передать системе здравоохранения, чтобы оказать помощь жителям провинций.

В январе министр по делам спорта и лиц с ограниченными возможностями Канады Кент Хейр после обвинений в сексуальных домогательствах был вынужден покинуть свой пост.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Опубликовано видео сноса 200-метровых башен в Канаде
Самолет попал в сугроб и перевернулся при посадке в Канаде

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017