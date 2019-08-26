В Кремле обратили внимание на массовое увольнение хирургов на Урале

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на информацию о массовых увольнениях врачей в Нижнем Тагиле. По его словам, данным вопросом занимаются Минздрав и власти региона.

«Это вопрос для региональной власти и для Министерства здравоохранения. Они, безусловно, занимаются этим вопросом», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга в понедельник, 26 августа.

В прокуратуре Свердловской области уже отметили, что организовали проверку по данному факту.

«Сотрудники аппарата прокуратуры области проведут встречу с заинтересованными сторонами: как с работниками, заявившими о нарушении их трудовых прав, так и с руководством медицинских учреждений», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном 26 августа.

22 августа издание «Все новости» написало, что все хирурги Центральной городской больницы №1 Нижнего Тагила написали заявления об увольнении. Причиной увольнения, по данным СМИ, стали высокая нагрузка и низкая оплата труда.