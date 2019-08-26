В Кремле заинтересовались массовыми увольнениями хирургов на Урале

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на информацию о массовых увольнениях врачей в Нижнем Тагиле.

«Это вопрос для региональной власти и для Министерства здравоохранения. Они, безусловно, занимаются этим вопросом», — сказал чиновник в понедельник, 26 августа.

Ранее в августе «Коммерсант» писал, что шесть из десяти хирургов городской больницы № 1 уволились из-за высокой нагрузки и маленьких зарплат. При этом нагрузка у них возросла после того, как из другой больницы уволились четыре хирурга, и часть пациентов перевели в больницу № 1. Ушедших хотели заменить специалистами из Екатеринбурга.

Ранее в августе вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что правительство к концу сентября проработает варианты подходов к структуре заработной платы медиков первичного звена, которые позволят повысить ее уровень и не допустить ситуации, когда заработок зависит от глав медучреждений.