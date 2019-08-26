В Тюмени врачи отказали пациентке в помощи

В Тюменской больнице отказались принять пациентку с отеком Квинке из-за того, что у медиков заканчивалась смена.

Девушку пришлось увезли в другую больницу. В настоящее время она чувствует себя хорошо.

В департаменте здравоохранения города пообещали разобраться в ситуации. Медсестер, отказавших в приеме ждут штрафные санкции. Проверку по факту произошедшего начал Следственный комитет.