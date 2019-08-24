СМИ сообщили о смерти девушки во время родов в больнице Ставрополья

В селе Курсавка Ставропольского края девушка умерла во время родов, предположительно из-за врачебной ошибки. Об этом сообщило издание «Кавказ Пост».

По имеющейся информации, погибшую звали Диана Келасова, ей было 24 года. Во время кесарева сечения она потеряла порядка 1,5 л крови. Кроме того, родственники утверждают, что в смерти девушки виноваты врачи.

По их словам, они ввели ей двойную дозу промедола, после чего оставили одну в реанимации. Так, один из врачей, по их версии, уехал с рабочего места, а второй отправился ставить себе капельницу.

Уточняется, что ребенок остался жив.

7 августа сообщалось, что в одной из больниц Сочи скончался ребенок, родители которого увлеклись духовными практиками и решили не регистрировать его и не оказывать необходимую медицинскую помощь.