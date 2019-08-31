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Голикова сообщила о нормализации ситуации с хирургами в Нижнем Тагиле

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Ситуация вокруг шести хирургов из Нижнего Тагила Свердловской области, одновременно написавших заявления об увольнении, урегулирована. Об этом в субботу, 31 августа, сообщила журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова.

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«Насколько я знаю, вопросы все урегулированы. Федеральное министерство здравоохранения направляло проверку», — сказала она во время поездки в Челябинскую область. По словам Голиковой, «вопросы там разрешены», отмечает ТАСС.

Ранее в августе «Коммерсант» писал, что шесть из десяти хирургов городской больницы №1 уволились из-за высокой нагрузки и маленьких зарплат. При этом нагрузка у них возросла после того, как из другой больницы уволились четыре хирурга и часть пациентов перевели в больницу №1. Ушедших хотели заменить специалистами из Екатеринбурга.

28 августа стало известно, что хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты из-за повышенной нагрузки в июле и августе.

Главные врачи двух больниц Нижнего Тагила, где шесть хирургов написали заявления об увольнении, отстранены от занимаемых ими должностей на время проверки. Хирурги отозвали заявления и вернулись к работе.

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