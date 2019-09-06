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Роструд назвал сферы с самыми высокими зарплатами

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Фото: TASS/Zuma/Sgt. Terry Rajsombath
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Роструд выделил несколько отраслей с самым большим числом вакансий с зарплатой от 80 тыс. рублей.

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На высокую оплату труда могут претендовать работники сфер недвижимости, добывающей промышленности, транспорта, производства и строительства.

Самыми высокооплачиваемыми специалистами в этих сферах названы машинисты бульдозера, механики по ремонту транспорта, начальники участков в строительстве, прорабы, водители грузового транспорта, маркшейдеры, инженеры, электрогазосварщики.

Зарплаты некоторых из них достигают 300-400 тыс. в месяц, пишет «РИА Новости».

Также на 350 тыс. рублей могут рассчитывать пилоты, немного меньше зарабатывают помощникам капитана, примерно 200 тыс. рублей получают машинистам горных выемочных машин.

Данные представлены на основе федеральной государственной информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России». В ней содержатся порядка 1,5 млн вакансий и 950 тыс. резюме.

5 сентября были названы сферы с легким трудоустройством без опыта работы. По данным аналитиков, принять на работу молодых специалистов готовы 65% российских компаний.

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