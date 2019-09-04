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Минтруд поддержал увеличение до трех лет включаемого в декрет стажа

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Фото: TASS/Dominic Lipinski
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Минтруд поддержал предложение увеличить с полутора до трех лет период ухода за ребенком, который включается в страховой стаж при назначении пенсии. Об этом говорится в официальном письме ведомства, подписанного его замглавы Андреем Пудовым.

«Что касается увеличения периода ухода за ребенком, включаемого в стаж для назначения пенсий, с полутора до трех лет, то это представляется справедливым и обоснованным и заслуживает внимания», — публикует ТАСС выдержки из документа в среду, 4 сентября.

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В министерстве отметили, что в России период декретного отпуска составляет три года и при этом значительная часть россиян реализует данное право.

По мнению ведомства, реализация инициативы может усовершенствовать и усилить систему соцподдержки семей с детьми и улучшить демографическую ситуацию в России.

Вместе с тем в письме указано, что данный вопрос обсуждался на рабочем совещании в министерстве в середине мая. Свое мнение высказал представитель Минфина. По его словам, положительный эффект от реализации инициативы в основном затронет тех, кто уже получает пенсии, поэтому финансовое ведомство считает нецелесообразным направление дополнительных бюджетных денег на указанные цели.

Вопрос об увеличении с полутора до трех лет периода ухода за ребенком, включаемого в страховой стаж, поручил разработать премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в конце апреля. Он отмечал, что реализация меры потребует около 80 млрд рублей, поэтому нужно взвесить и социальный и финансовый аспекты этой идеи.

Ранее сообщалось, что в Госдуме начали разработку законопроекта о 10-дневном оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком для мужчин. Сейчас законодательство позволяет мужчинам-отцам брать отпуск при рождении ребенка только на пять дней и без сохранения зарплаты.

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