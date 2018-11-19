Декретные материалы: пособие по уходу за ребенком вырастет с 2019 года

С 2019 года в России вырастут пособия по беременности и родам. Минимальный размер декретного пособия составит 52 тысяч рублей за 140 дней отпуска, а максимальный увеличится до 301 тыс. рублей. Безработные мамы также смогут рассчитывать на небольшое увеличение пособия по уходу за ребенком. Что изменится с принятием нововведений и на какие пособия теперь могут рассчитывать матери — разбирались «Известия».

Когда и как выплачивают декретные?

Декретные начинают платить за 70 дней до родов и спустя 70 дней после них. В общей сложности максимальный размер пособия увеличится до 301 тыс. рублей. Сейчас его размер составляет 282 тыс. рублей. Минимальный совокупный размер декретных выплат суммарно составит почти 52 тыс. рублей за тот же период отпуска. Эту сумму устанавливает Федеральный фонд социального страхования (ФСС). Сумма декретных также рассчитывается исходя из зарплаты будущей матери. В случае многоплодной беременности или осложненных родов декретный отпуск длится 194 и 156 дней соответственно.

декретные Фото: Depositphotos

Что нужно для получения максимального пособия?

С января 2019 года молодые мамы смогут получить 26 тысяч в месяц до достижения ребенком возраста полутора лет. Максимальное пособие получат женщины, чей совокупный доход за 2018 год составляет 815 тыс. рублей. То есть около 68 тысяч в месяц. Годом ранее размер годового дохода для максимальной выплаты составлял 755 тысяч рублей.

Будет ли увеличена выплата, если заработок матери выше указанных сумм?

Закон устанавливает предельный размер декретных выплат, как и пособия по уходу за ребенком с учетом заработной платы за два предыдущих года. Таким образом, максимальной суммой становится 301 тыс. рублей за декретный отпуск и по 26 тыс. рублей до достижения ребенком возраста полутора лет.

Какие выплаты положены после этого?

После того, как ребенку исполнится 1,5 года размер выплат сокращается до 50 рублей в месяц. Величина этого пособия остается фиксированной с 2001 года. О планах изменить сумму выплаты рассказал министр труда и соцзащиты Максим Топилин. «У нас есть поручение разобраться с пособием в размере 50 рублей», — сообщил он «Известиям».

декретные Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий

Сколько может находиться женщина в декрете по закону?

Согласно действующим законам, женщина может находиться в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-х летнего возраста. В течение этого времени работодатель гарантирует сохранение за ней рабочего места. Замещающего работника могут брать только на время нахождения сотрудницы в декрете.

Могут ли рассчитывать на пособие не работавшие мамы?

Пособие будет исчисляться из минимального размера оплаты труда. С нового года МРОТ вырастет с 11 163 до 11 280 рублей. Минимальный размер пособия также вырастет до 4,5 тыс. рублей.

Какие еще выплаты и пособия положены на детей по закону?

Беременные женщины, вставшие на учет на ранних сроках, получают по 613 рублей в месяц. При рождении малыша одному из родителей предоставляют разовую выплату. В этом году она составила 16 350 рублей 33 копейки. Получить выплату можно по месту работы или через органы соцзащиты.

декретные Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

С января 2018 года в России начали выплачивать пособие для семей при рождении первого ребенка. Его сумма рассчитывается исходя из размера прожиточного минимума на ребенка в регионе. Средний размер пособия на первенца составляет 10 160 рублей в месяц. Размер пособия на первенца планируется индексировать каждый год. Претендовать на его получение могут семьи, чей общий доход не превышает 1,5 прожиточного минимума на каждого члена семьи. Например, в Москве чтобы получить выплату в 14 252 рублей, общий доход семьи из трех человек должен быть не более 77 604 рублей. 12 ноября Минтруд предложил не учитывать в общем доходе семьи другие государственные детские пособия при назначении ежемесячных выплат на первого и второго ребенка.

При рождении второго и последующих детей семья в праве претендовать на получение материнского капитала. Его размер в этом году составляет 453 026 рублей. Тратить средства можно на улучшение жилищных условий семьи, будущее образование ребенка или пенсию матери. Президент продлил действие программы еще на три года, а также предложила разрешить тратить часть капитала на частные ясли. Деньги можно будет тратить по достижении ребенком двухмесячного возраста.