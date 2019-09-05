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Названы сферы с легким трудоустройством без опыта работы

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Принять на работу выпускников вузов без опыта работы готовы 65% российских компаний, рассказали в компании Superjob.

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Каждый восьмой работодатель готов принять без опыта инженеров, каждая десятая компания будет рада молодым специалистам, претендующим на должность ассистентов.

В 9% российских компаний берут без опыта работы на должности менеджера по продажам или специалиста по работе с клиентами, пишет «Российская газета». 6% работодателей предоставляют места специалистам в области IT или учителям.

Еще 5% готовы трудоустроить выпускников на любые начальные позиции, 4% берут без опыта операторов call-центра и администраторов. 3% вакансий открытый для начинающих юристов и поваров. Еще 2% работодателей готовы взять без опыта бухгалтеров, фармацевтов, водителей и экономистов.

Также найти работу будет не сложно соискателям на должность менеджера по персоналу, страхового агента, интервьюера, стилиста, маркетолога, промоутера, журналиста, инструктора, РR-менеджера.

Опрос проводился среди 700 российских компаний.

В июле Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности. В список попали отрасли, у работников которых прошлом году чаще всего диагностировали профессиональные заболевания.

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