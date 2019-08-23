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Названы самые опасные для репродуктивного здоровья профессии

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Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
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Эксперты перечислили профессии, которые негативно влияют за репродуктивное здоровье женщин и мужчин.

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Так, в НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова отметили, что риск для женщин, желающих иметь детей, представляет деятельность, связанная с химическими факторами. Таким образом, к вредным профессиям можно отнести маляров, чистильщиков, гальваников, операторов АЗС и других.

Кроме того, опасны и сферы, связанные с вибрациями (шлифовальщик, дорожник, водитель, гравер), с воздействием электрических, магнитных и электромагнитных полей.

Также эксперты назвали вредными работу укладчиками-упаковщиками, такелажниками и формовщиками из-за необходимости поднимать тяжести.

Особый риск для репродуктивного здоровья женщин представляет работа с микроорганизмами. К этой категории можно отнести сотрудников медучреждений, пищевой промышленности, лабораторий, животноводства, водоочистных сооружений.

Влияние на снижение возможности рождения здоровых детей может оказывать и экстремальный микроклимат, пишет RT. Поэтому женщинам стоит внимательно относиться к работе в слишком жарких или холодных условиях.

Говоря о репродуктивном здоровье мужчин, специалисты заявили о воздействии на него всех вышеперечисленных факторов кроме физического труда.

Воздействие вредного производства на обоих родителей способно привести к неправильному формированию плода и генетическим сбоям.

9 июля Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности. В список попали отрасли, у работников которых прошлом году чаще всего диагностировали профессиональные заболевания.

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