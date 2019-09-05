Названа средняя зарплата в России при неполном рабочем дне

В среднем по России зарплата при неполном рабочем дне составляет чуть больше 26 тыс. рублей. Эти данные «Известиям» предоставили аналитики сервиса «Авито Работа»

Самые привлекательные зарплаты предлагают работодатели в банковской сфере — 49,6 тыс. рублей и автомобильной сфере — 48,2 тыс. рублей. Это даже больше оплаты стандартного восьмичасового режима.

Дело в том, что многие работодатели в вакансиях отмечают возможность сокращенного графика работы, но при этом указывают максимальную зарплату для кандидатов, согласных на больший объем работы.

В остальных группах профессий, которые рассматривались в рамках исследования, зарплата при неполном рабочем дне ниже. Меньше всего готовы платить работникам в сфере ЖКХ (чуть больше 15 тыс. рублей), маркетологам (около 18 тыс. рублей) и домашнему персоналу (19 тыс. рублей).

Лидером зарплат по всем группам профессий остается Москва, где в среднем работодатели предлагают 42 тыс. рублей в вакансиях с неполным рабочим днем.

В Санкт-Петербурге средняя зарплата в подобных предложениях чуть больше 30 тыс. рублей, а в Казани немногим меньше 28 тыс. рублей в месяц.

Самые скромные вознаграждения за неполный рабочий день в Барнауле, Волгограде и Тольятти — они недотягивают до 21 тыс. рублей.

В исследование вошли все группы профессий с указанием нестандартного рабочего графика, опубликованные на «Авито».

Ранее в августе россияне назвали справедливый размер заработной платы. По мнению жителей крупных городов России, для достойной жизни нужно зарабатывать в среднем 66 тыс. рублей в месяц.