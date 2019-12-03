Доля обязательных платежей в 2019 году превысит 15% от доходов россиян

Доля обязательных платежей (ЖКХ и налоги, оплата кредитов) в 2019 году превысит 15% от доходов россиян, что является критическим уровнем. Такая оценка содержится в исследовании «БКС Премьер», подготовленном специально для «Известий».

В общей сложности россиянам предстоит заплатить 9,3 трлн рублей, что на 10% больше, чем в 2018 году. Исследование подтверждает: рост доли обязательных платежей, прежде всего на погашение кредитов, оказывает давление на благосостояние граждан.

Аналитики приводят следующие данные: если в 2018 году на кредиты приходилась доля в 9,6%, а на ЖКХ и налоги — 5% от доходов населения (14,6% в совокупности), то в этом году эти показатели выглядят следующим образом — 10,4 и 4,9% соответственно.

«Получается, что доля кредитов от доходов за год выросла, тогда как доля ЖКХ и налогов находится на условно стабильном уровне. Это, конечно, не значит, что ЖКХ и налоги не растут, речь именно о доле от доходов», — пояснил главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

С одной стороны, спрос как следствие использования кредитов на потребительские нужды в этом году обеспечивает основной прирост ВВП, с другой — расходы на обслуживание долга давят на доходы россиян, которые в лучшем случае увеличатся на 1%. В следующем году из-за мер Центробанка по охлаждению рынка нагрузка несколько упадет, однако если потребкредитование «задавить», как того хочет Минэкономразвития, то перспективы активизации роста экономики могут оказаться под угрозой.

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Тяжелая кредитная доля: обязательные платежи россиян превысят 15% от доходов