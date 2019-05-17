Названы помогающие сэкономить на оплате ЖКХ законы
Снизить оплату за коммунальные услуги можно, оформив льготы. Адвокат Олег Сухов составил список законов, благодаря которым некоторые категории россиян смогут получить скидку.
На субсидии могут претендовать все граждане, у которых расходы на оплату ЖКХ превышают 22% семейного дохода. (Постановление Правительства РФ «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» № 761 от 14.12.2005 года).
Также согласно Указу Президента РФ № 431 от 05.05.1992 года платить минимум на 30% меньше за услуги ЖКХ могут многодетные семьи.
Кроме того, меньше платить, согласно постановлению правительства №963 могут учителя и доноры. Работникам сферы образования в селах и поселках выдается 1200 рублей на оплату отопления, света и жилья.
Такая же выплата предусмотрена медикам и фармацевтам из сельской местности, пишет «Российская газета».
50% от платежей ЖКХ возвращают ветеранам (Великой Отечественной войны, боевых действий, блокадникам и т.д) и ликвидаторам аварий (Чернобыльской АЭС и других техногенных катастроф). При этом, если в квартире прописаны не только данные категории граждан, возвращаться будет только их доля от общей суммы платежа (Федеральный закон «О ветеранах» № 5-ФЗ).
Совсем не платить за ЖКХ могут Герои Соцтруда, Герои Труда РФ, Герои СССР и РФ, полные кавалеры ордена Славы.
До 50% взносов на капремонт возвратят инвалидам и семьям с детьми-инвалидами (Закон «О социальной защите инвалидов» в РФ № 181-ФЗ).
Имеют право на компенсационные выплаты (от 30% в зависимости от региона) военнослужащие, а также члены семей погибших военнослужащих. Для последних компенсации достигают 60%. Кроме того, Конституционный суд 25 февраля этого года признал за ними право на возвращение определенной сумму взносов за капремонт (Постановление КС №12).
В апреле был назван вид российского жилья с наименьшей оплатой за ЖКХ.