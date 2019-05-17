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Названы помогающие сэкономить на оплате ЖКХ законы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Снизить оплату за коммунальные услуги можно, оформив льготы. Адвокат Олег Сухов составил список законов, благодаря которым некоторые категории россиян смогут получить скидку.

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На субсидии могут претендовать все граждане, у которых расходы на оплату ЖКХ превышают 22% семейного дохода. (Постановление Правительства РФ «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» № 761 от 14.12.2005 года).

Также согласно Указу Президента РФ № 431 от 05.05.1992 года платить минимум на 30% меньше за услуги ЖКХ могут многодетные семьи.

Кроме того, меньше платить, согласно постановлению правительства №963 могут учителя и доноры. Работникам сферы образования в селах и поселках выдается 1200 рублей на оплату отопления, света и жилья.

Такая же выплата предусмотрена медикам и фармацевтам из сельской местности, пишет «Российская газета».

50% от платежей ЖКХ возвращают ветеранам (Великой Отечественной войны, боевых действий, блокадникам и т.д) и ликвидаторам аварий (Чернобыльской АЭС и других техногенных катастроф). При этом, если в квартире прописаны не только данные категории граждан, возвращаться будет только их доля от общей суммы платежа (Федеральный закон «О ветеранах» № 5-ФЗ).

Совсем не платить за ЖКХ могут Герои Соцтруда, Герои Труда РФ, Герои СССР и РФ, полные кавалеры ордена Славы.

До 50% взносов на капремонт возвратят инвалидам и семьям с детьми-инвалидами (Закон «О социальной защите инвалидов» в РФ № 181-ФЗ).

Имеют право на компенсационные выплаты (от 30% в зависимости от региона) военнослужащие, а также члены семей погибших военнослужащих. Для последних компенсации достигают 60%. Кроме того, Конституционный суд 25 февраля этого года признал за ними право на возвращение определенной сумму взносов за капремонт (Постановление КС №12).

В апреле был назван вид российского жилья с наименьшей оплатой за ЖКХ.

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