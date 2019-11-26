Из-под одной гребенки: Минстрой заблокировал эталонные тарифы ЖКХ

Ввод эталонных тарифов в ЖКХ, которые должны были лишить регионы возможности поднимать расценки выше норматива, откладывается. Минстрой не согласовал проект постановления правительства об их утверждении. Он уведомил об этом разработчика документа — Минэкономразвития. С письмом ознакомились «Известия». Эталонные значения нужны, чтобы избежать перекосов в тарифном регулировании схожих муниципальных образований. В соседних регионах расценки на коммунальные услуги могут различаться в 54 раза, отмечали ранее в ФАС. Однако вывести средние затраты всех организаций ЖКХ невозможно, нехватка средств может отразиться на безопасности сетей, отмечают эксперты.

Все равны

Минстрой России не согласовал проект постановления правительства «Об утверждении основных принципов и порядка применения при установлении тарифов <...> с использованием эталонных значений затрат». В ведомстве считают, что документ требует существенной доработки, следует из письма ведомства в МЭР.

«В отсутствие предварительной оценки уровня эталонных значений затрат по регионам, позволяющей достоверно определить сроки перехода субъектов РФ на метод эталонных расходов, принятие указанного проекта постановления Минстрой считает преждевременным», –– говорится в письме.

По словам ответственного секретаря экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павла Склянчука, в настоящий момент МЭР готовит таблицу разногласий по проекту, чтобы передать еt в Минстрой.

На момент публикации в пресс-службах Минэкономразвития и Министерства строительства и ЖКХ на запросы «Известий» не ответили.

Летом 2018 года Владимир Путин по итогам заседания президентской комиссии по ТЭКу поручил правительству ввести эталонный принцип формирования тарифов в ЖКХ, а также ограничить возможности регионов увеличивать расценки для населения выше установленного уровня без согласования с ФАС.

В августе 2019 года вице-премьер Виталий Мутко утвердил дорожную карту перехода сфер ЖКХ — водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения — на эталонный метод. В числе мероприятий — подготовка проекта постановления правительства.

Согласно документу, разработанному в Минэке, эталонные тарифы должны были вводить постепенно — с 2021 по 2023 год.

Пока неясно, о каких именно эталонах идет речь — на сами тарифы или на затраты организаций, отметила исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова.

Эталонные значения нужны для того, чтобы устранять возможные перекосы в тарифном регулировании схожих муниципальных образований, пояснил Павел Склянчук. Однако этим должны заниматься контрольно-надзорные органы, считает он.

Как писали «Известия», ранее глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявлял, что россияне переплачивают более 100% себестоимости коммунальных услуг, а в граничащих субъектах размер тарифов может различаться в 54 раза.

Игры разума

Арифметическое усреднение расходов различных организаций, никак не связанных между собой, не может быть экономически обосновано, подчеркнул председатель совета директоров «Российских коммунальных систем» Григорий Терян. Подход не учитывает затраты, которые действительно необходимы предприятиям для их деятельности, считает эксперт.

–– Тарифы должны быть технологически обоснованными, чтобы компании могли осуществлять безопасную эксплуатацию. То есть чтобы ничего не рушилось, не падало, не рвалось, –– подчеркнула Елена Довлатова.

По словам Павла Склянчука, в Минстрое понимают, что «эталоны больно ударят по подшефным коммунальным организациям и какие-то из них могут приблизиться к предбанкротному состоянию».

В каждой отрасли очень много особенностей, которые не позволяют использовать «простые» формулы расчёта тарифов, добавил руководитель комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое Алексей Макрушин. Например, на Северном Кавказе с гор течет чистая вода, которую практически без подготовки можно подавать в кран, а в Калмыкии для достижения того же качества нужны существенно большие расходы, объяснил он.

И даже расположенные рядом предприятия могут иметь совершенно разные потребности по затратам, в том числе если они находятся в разном техническом состоянии, добавила Елена Довлатова.

–– Сейчас идет большая дискуссия — как при установлении тарифов учесть всё многообразие возможных ситуаций и технологических решений, –– подчеркнул Алексей Макрушин.

В пресс-службе теплоснабжающей организации Москвы МОЭК отметили, что для самих потребителей не имеет решающего значения, как именно рассчитываются тарифы — эталонами или иными методами. Однако необходимо, чтобы граждане точно понимали, почему цены различаются, на какое качество и надежность потребители могут рассчитывать, какие факторы объективно влияют на технологические и ценовые особенности. Эти вопросы нуждаются в доработке, отметили в компании.

Заместитель генерального директора по коммерции и развитию «Т Плюс» Александр Вилесов добавил, что важен «не механизм установления тарифов, а справедливая экономическая подоплека».

По мнению Елены Довлатовой, в первую очередь необходимо описать и оцифровать технологические процессы ресурсоснабжающих организаций. По ее словам, Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения обсуждала это предложение с Минстроем и нашла поддержку в ведомстве.