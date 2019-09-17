Снять со счетчика: ФАС против обязательных приборов учета тепла в квартирах

Федеральная антимонопольная служба вслед за Минстроем выступила против обязательной установки счетчиков тепла в новостройках. Об этом «Известиям» заявил замруководителя ФАС Виталий Королёв. Стоимость приборов учета высока, нельзя навязывать эти расходы гражданам, сказал «Известиям» замглавы Минстроя Максим Егоров. Норма об обязательных счетчиках действует в стране с 2012 года, но чиновники уже не первый раз ставят ее необходимость под сомнение. По словам экспертов, сегодня плата за тепло — самая непрозрачная статья расходов на услуги ЖКХ.

Антимонопольная поддержка

Обязательная установка поквартирных счетчиков тепла в каждой новостройке может быть отменена. Инициативу об отказе от этой нормы, с которой ранее выступал Минстрой, поддержала ФАС.

Антимонопольная служба придерживается принципов стимулирования потребителей энергетических ресурсов к их более эффективному и рациональному использованию, заявил «Известиям» заместитель руководителя ФАС Виталий Королёв. Необходима не обязательная установка счетчиков, а, например, оснащение домов системами автоматического регулирования потребления тепла в зависимости от изменения температуры наружного воздуха, а также развитие института энергосервисных контрактов (когда инвестор меняет оборудование в жилом доме на сберегающее и зарабатывает на экономии электричества. — «Известия), пояснил он.

Э1 Установка приборов учета воды и тепла Фото: ТАСС/Юрий Машков

В ФАС считают, что один из недостатков обязательной установки счетчиков в новостройках — невозможность абсолютного контроля потребления тепловой энергии внутри помещений в многоквартирном доме.

–– Многоквартирные дома отапливаются в целом, как единый объект, поскольку происходит переток из теплого пространства в более холодное. Этот процесс никоим образом не подвержен контролю или измерению счетчиком в квартире, –– сказал Виталий Королёв.

Замглавы ФАС также сообщил, что отказ от обязательной поквартирной установки индивидуальных приборов учета в новостройках не повлечет каких-либо изменений при расчете тарифов в сфере теплоснабжения.

Поквартирные счетчики тепла устанавливают в новых домах с 2012 года — после вступления в силу поправок в закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». Ранее об идее отменить эту норму заявлял Минстрой.

Заместитель министра строительства и ЖКХ Максим Егоров заявил «Известиям», что нельзя навязывать гражданам установку и затем содержание индивидуальных приборов учета (ИПУ) тепла, так как это достаточно затратно. При этом он отметил, что жильцов никто не лишает права на добровольную установку счетчиков.

Э2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

По словам Максима Егорова, помимо установки индивидуальных счетчиков, есть требование об обязательном общедомовом приборе учета, которое сохранится.

Как будет делиться между жильцами общий объем, граждане вправе определить сами, отметил замминистра.

–– Для этого могут быть как установлены индивидуальные счетчики в квартирах, так и выбран расчетный способ — например, делить по числу жильцов или по площади жилья, –– добавил он.

Принцип прозрачности

Как ранее писали «Известия», Минстрой выступил с инициативой отказаться от обязательной установки ИПУ на тепло в январе 2019 года. В ведомстве указывали, что стоимость одного счетчика составляет 6,5–8 тыс. рублей, работ по установке или его замене — 6 тыс., поверки — 2–3 тыс.

За сохранение обязательной установки тогда выступили в Минэкономразвития и в аппарате вице-премьера Виталия Мутко. В министерстве отмечали, что с квартирными счетчиками дом потребляет до 20% меньше тепла.

В аппарате Виталия Мутко не смогли оперативно сообщить действующую позицию по этому вопросу. В Минэкономразвития «Известиям» сказали, что позиция ведомства не изменилась.

Э4 Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

В Минэнерго не прояснили свою позицию, сообщив лишь, что вопрос обязательности оснащения индивидуальными приборами учета потребления тепловой энергии находится в стадии обсуждения. В январе в ведомстве заявляли, что поддерживают позицию Минстроя.

Плюс обязательной установки счётчиков –– возможность контролировать и руководить потреблением тепла. Минус –– более сложная система расчета и высокая стоимость самих приборов , пояснил «Известиям» генеральный директор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин.

По словам эксперта, приборы устанавливает застройщик, но все расходы на это он включает в стоимость квартиры. Алексей Макрушин также отметил, что позволить жильцам самим решать, ставить счетчики или нет, не совсем реально.

–– Поскольку речь идет о новостройках, то здесь пока нет жильцов, которые будут решать этот вопрос. Надо либо устанавливать счетчики при вводе дома в эксплуатацию, либо вообще не устанавливать. Поскольку речь идет о домах, где есть горизонтальная разводка, решение об этом лучше принимать на этапе строительства. И если ставить приборы учета, то с самого начала, потом будет сложнее , –– сказал он «Известиям».

Счетчик сам по себе не дает экономию платежей, но дает прозрачность, поскольку без учета непонятно, как рационально расходовать тепло, пояснила «Известиям» исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль», член Общественной палаты Светлана Разворотнева.

Э3 Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

–– Плата за тепло — это от 50% до 70% нашей квитанции. Это самая затратная статья расходов и самая непрозрачная, потому что никто не контролирует температурные графики. Также значительное количество субъектов платит за тепло не по периоду отопления, а круглый год. Берутся показатели за прошлый год, делятся на 12 месяцев, а после уплаты делается перерасчет. В начале 2019-го москвичам выставили по несколько тысяч рублей перерасчетов, –– отметила Светлана Разворотнева.

Эксперт считает, что обязательную установку счетчиков лучше сохранить, чтобы была ясная картина, кто и за что платит.

Впрочем, руководитель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты Игорь Шпектор полагает, что инициатива Минстроя вполне приемлема, учитывая, что некоторые жильцы, имеющие индивидуальные счетчики тепла, могут намеренно понижать температуру в квартире, создавая неприемлемые условия для своих соседей.

Энергоэффективности же, по его словам, можно достичь с помощью общедомового счетчика и узла управления подачей тепла, который в автоматическом режиме регулирует расход тепловой энергии в зависимости от погодных условий –– температуры, скорости ветра.