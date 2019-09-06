Приборная панель: на госуслугах разместят список установщиков счетчиков

Власти нашли новый способ борьбы с обманом населения при установке счетчиков электроэнергии, воды и газа. Минстрой считает логичной идею создания реестров организаций, имеющих право заниматься заменой подобных приборов. Ранее с такой инициативой в правительство обратилась «Деловая Россия», предложив публиковать перечень сертифицированных компаний на официальном портале госуслуг. Как сообщили «Известиям» в министерстве, похожие идеи уже поступали из регионов и в настоящее время отрабатываются. Эксперты полагают, что создание такого реестра поможет населению, но издержки по его ведению могут быть переложены на жильцов.

Надежный список

Министерство строительства и ЖКХ считает логичной инициативу, направленную на борьбу с обманом населения при замене счетчиков электроэнергии, воды и газа, сообщили «Известиям» в ведомстве. Речь идет о создании реестров организаций, занимающихся установкой приборов учета и имеющих для этого все необходимые разрешения, этот список должен быть опубликован на сайте госуслуг. В министерстве пояснили, что из регионов уже поступали похожие идеи и в настоящее время они отрабатываются. В ведомстве также подчеркнули, что многие управляющие компании и сейчас формируют списки надежных подрядчиков и доводят их до жителей. Как быстро будет создан соответсвующий реестр, в Минстрое не уточнили.

Ранее «Деловая Росия» направила письмо с таким же предложением на имя курирующего строительную отрасль вице-премьера Виталия Мутко. Создавать реестры должны товарищества собственников жилья (ТСЖ) и управляющие компании (УК). Кроме того, в «Деловой России» считают необходимым ввести обязательное информирование населения о сроках эксплуатации приборов и случаях мошенничества.

Для этого предлагается размещать памятки на информационных стендах, использовать городские смарт-приложения, а также попросить участковых уполномоченных проводить беседы с населением. Пенсионеры доверяют правоохранительным органам и, как правило, знакомы с участковыми, аргументируют в организации. В аппарате Виталия Мутко «Известиям» не оценили предложение бизнеса.

В «Деловой России» пояснили, что причиной обращения в правительство стали многочисленные случаи обмана населения при замене приборов учета. По данным организации, чаще всего жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Челябинской и Тверской областей. Представители неизвестных компаний, прикрываясь сомнительными удостоверениями, буквально навязывают замену счетчиков электроэнергии, воды и газа. При этом стоимость оборудования и его установки может быть завышена в несколько десятков раз.

Как пояснил «Известиям» член Генсовета «Деловой России» Владимир Прохоров, чтобы проверить информацию, например, на платформе Росаккредитации или портале Госзакупок, необходимо обладать особыми знаниями и навыками. Эти сайты рассчитаны на специалистов, при этом портал госуслуг пользуется огромной популярностью.

По мнению председателя совета директоров «ЭнергоАльянс» Алексея Смирнова, создание реестра сертифицированных компаний может реально защитить граждан от мошенников. Сегодня на отечественном рынке можно встретить порядка 300 видов счетчиков разных поколений и производителей, а компаний, продающих эти приборы, в тысячи раз больше, пояснил «Известиям» эксперт.

В главном управлении «Государственной жилищной инспекции» Тверской области «Известиям» сказали, что в 2019 году массовых обращений по поводу обмана жителей не было зафиксировано. Хотя в почтовые ящики граждан поступали извещения о поверках индивидуальных приборов учета. В госжилинспекции Челябинской области сказали «Известиям», что не обладают статистикой по случаям обмана граждан при установке счетчиков на газ, воду, электроэнергию. В пресс-службе МВД, правительствах Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области не ответили на запросы «Известий».

Действия лиц, которые вводят граждан в заблуждение, представляясь сотрудниками уполномоченных организаций, попадают под различные квалификации, в том числе мошенничество, рассказал «Известиям» руководитель GR-практики юридической компании BMS Law Firm Дмитрий Лесняк. Эксперт отметил, что в некоторых случаях люди за свои деньги вообще не получают никаких услуг, а кому-то их оказывают, но обманывают, например, со сроками установки счетчиков. Чтобы избежать подобных ситуаций, Дмитрий Лесняк советует обращаться в УК или соответствующие органы ЖКХ, которые могут подсказать реальные сроки замены приборов.

Порой предложение установить новый счетчик следует после такой же сомнительной поверки приборов учета, рассказала «Известиям» исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. По ее словам, сначала людям звонят и предлагают провести поверку их счетчика, а потом заявляют, что тот плохо работает и его необходимо срочно заменить. Чтобы люди не попадались на такие уловки, в некоторых регионах, например, в Москве на получаемых жильцами платежках пишут срок следующей поверки.

— Ситуация с мошенничеством, касающемся преждевременной замены приборов учета, существует практически во всех регионах страны, — отметила Светлана Разворотнева.

Левый счетчик

Как пояснили «Известиям» в «ЖКХ Контроль», в настоящее время полную гарантию работы нового прибора при замене счетчика можно получить лишь от организаций, имеющих аттестат Росаккредитации. Дело в том, что устройство необходимо поставить на учет в управляющей организации. При этом УК в требованиях к необходимым документам, как правило, ориентируются на реестр Росаккредитации, в который внесены компании, имеющие право на проведение поверок счетчиков. Если прибор установила фирма, не имеющая такой аккредитации, его могут просто не зарегистрировать. В этом случае жильцы потеряют и деньги, и счетчик.

При этом рынок замены такого оборудования — свободный, и выбор работающих на нем организаций довольно большой. Если УК в обязательном порядке поручат составление и ведение реестра, это может привести к удорожанию самих услуг, предупреждает Светлана Разворотнева.

— Чтобы вести реестр качественно, нужно мониторить рынок, на котором могут меняться организации, а также проверять качество заказов. Это стоит денег и УК постарается переложить расходы на население, — пояснила она.

Эксперт отмечает, что составления подобного реестра вызывает и другие вопросы — насколько он будет полным и достоверным, и не будут ли предлагаемые в списке компании аффилированы с УК.