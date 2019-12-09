СМИ узнали о готовности компаний бороться за кадры повышением зарплат

Всё больше российских компаний готовы повышать зарплаты сотрудникам в борьбе за кадры. К такому выводу пришли специалисты сервиса «Работа.ру» по результатам опроса работодателей.

Так, повышение зарплат на 2020 год уже запланировали 25% руководителей, в то время как год назад на этот шаг были готовы лишь 18%, пишет РБК.

Количество компаний, которые не намерены конкурировать за кадры таким образом, по сравнению с прошлым годом заметно сократилось — 35% против 56%.

«Для многих работодателей стало очевидно, что поиск и наем новых сотрудников оказываются намного дороже, чем материальная мотивация и удержание существующего ключевого персонала», ‎— объяснил замгендиректора «Работа.ру» Александр Ветерков.

Он назвал подобную динамику положительной, отмечает «Газета.ру».

Согласно опросу от августа 2019 года, за год надбавку не получили 88% респондентов. Сейчас же ее не ожидают 36% опрошенных, в то время как 19% надеются на повышение зарплаты.

В ноябре эксперты сервиса «Работа.ру» выяснили, что более половины работодателей не намерены выплачивать сотрудникам годовые премии. Еще 30% опрошенных руководителей были готовы поощрить лишь некоторых подчиненных. Еще 19% планируют выплатить премии абсолютно всем сотрудникам компании.

Согласно исследованию портала HeadHunter, сферами с самыми быстрорастущими зарплатами являются IT и розничная торговля. В то же время торговцы по-прежнему считаются одними из самых низкооплачиваемых работников.