Прямой эфир

СМИ узнали о готовности компаний бороться за кадры повышением зарплат

0
Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Всё больше российских компаний готовы повышать зарплаты сотрудникам в борьбе за кадры. К такому выводу пришли специалисты сервиса «Работа.ру» по результатам опроса работодателей.

Непыльная книжка: в стране вводят электронные трудовые
Работник должен будет определиться — оставить бумажный вариант трудовой или завести цифровой аналог

Так, повышение зарплат на 2020 год уже запланировали 25% руководителей, в то время как год назад на этот шаг были готовы лишь 18%, пишет РБК.

Количество компаний, которые не намерены конкурировать за кадры таким образом, по сравнению с прошлым годом заметно сократилось — 35% против 56%.

«Для многих работодателей стало очевидно, что поиск и наем новых сотрудников оказываются намного дороже, чем материальная мотивация и удержание существующего ключевого персонала», ‎— объяснил замгендиректора «Работа.ру» Александр Ветерков.

Он назвал подобную динамику положительной, отмечает «Газета.ру».

Согласно опросу от августа 2019 года, за год надбавку не получили 88% респондентов. Сейчас же ее не ожидают 36% опрошенных, в то время как 19% надеются на повышение зарплаты.

В ноябре эксперты сервиса «Работа.ру» выяснили, что более половины работодателей не намерены выплачивать сотрудникам годовые премии. Еще 30% опрошенных руководителей были готовы поощрить лишь некоторых подчиненных. Еще 19% планируют выплатить премии абсолютно всем сотрудникам компании.

Согласно исследованию портала HeadHunter, сферами с самыми быстрорастущими зарплатами являются IT и розничная торговля. В то же время торговцы по-прежнему считаются одними из самых низкооплачиваемых работников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Врач назвал способы высыпаться при сменном графике работы
Последний день 2019 года будет рабочим для половины российских компаний

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019