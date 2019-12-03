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Последний день 2019 года будет рабочим для половины российских компаний

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Последний день 2019 года будет рабочим лишь для чуть более половины российских компаний. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного аналитиками и сотрудниками сервиса «Работа.ру», специально для «Известий».

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Так, согласно результатам исследования, 37% работников российских компаний будут отдыхать 31 декабря 2019 года, еще 10% смогут сами выбрать себе график. 53% будут вынуждены прийти на работу.

В подавляющем большинстве (86%) компаний, где 31 декабря будут трудиться, сотрудников отпустят домой пораньше. В оставшихся 14% рабочий день решили не сокращать.

Всего сотрудниками сервиса «Работа.ру» были опрошены представители 700 компаний.

Доцент кафедры менеджмента и предпринимательства факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Евгений Ицаков в разговоре с «Известиями» напомнил, что за все новогодние каникулы Россия недополучает до 2% ВВП. По итогам прошлого года Росстат оценил ВВП в 103,6 трлн рублей, то есть речь о потере экономикой страны более 1 трлн рублей.

В этом году 31 декабря выпадает на вторник и по производственному календарю считается рабочим днем, укороченным на час.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Бизнесмены удачи: 31 декабря будет работать только половина компаний

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