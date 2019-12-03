Бизнесмены удачи: 31 декабря будет работать только половина компаний

Последний день этого года будет рабочим лишь в 53% компаний. Это показало исследование сервиса «Работа.ру», проведенное специально для «Известий» . Многие из тех, кому всё же выпало трудиться 31 декабря, уже планируют взять отгул, отпуск или больничный. Новогодние праздники и так наносят экономике страны ущерб в триллионы рублей, сокрушаются экономисты. Один день ситуацию кардинально уже не изменит, но и всеобщий отдых ее явно не улучшит.

Если и рабочий, то короткий

От лица работодателей в выборку исследования попали 700 представителей компаний. На вопрос о том, будет ли 31 декабря 2019 года рабочим днем, 53% ответили «да», 37% — «нет». Еще 10% пояснили, что сотрудники смогут сами выбрать себе график.

В 23% компаний, где 31 декабря сделали выходным, сотрудникам придется отработать его в другой день. В остальных 77% «расплачиваться» за отдых не придется.

В подавляющем большинстве (86%) компаний, где 31 декабря будут трудиться, сотрудников отпустят домой пораньше. В оставшихся 14% рабочий день решили не сокращать.

Также специалисты «Работы.ру» опросили рядовых сотрудников о работе 31 декабря. В эту выборку попали 11 тыс. респондентов. Из них о планах трудиться в последний день года сообщили 70%. Остальные 30% не готовы работать в канун Нового года . Разница ответов с опросом представителей работодателей может быть связана с тем, что на день раньше на каникулы чаще отпускают в небольших компаниях, где трудится меньше людей. Кроме того, некоторые бизнесмены уже могли принять решение о дополнительном выходном, но еще не успели объявить о нем.

Отвечая на вопрос: «Что вы планируете сделать, чтобы не работать в этот день?», 29% респондентов сказали о намерении договориться об отгуле и потрудиться дополнительно в другой выходной. 21% заявили, что возьмут отпуск. 8% опрошенных рассчитывают договориться с начальством и работать из дома, 4% хотят взять больничный. Наконец, 2% собираются получить выходной за сдачу донорской кров и (по закону он положен в течение года с даты донации в любой день по выбору сотрудника). Чуть больше трети (36%) сообщили, что работодатели и так дали им выходной.

Из тех, кто готов работать 31 декабря, 39% утешаются тем, что трудовой день будет коротким. 22% респондентов не хотят отпрашиваться или спорить с руководством. 15% опрошенных рассказали, что сами выбирают график и осознанно решили трудиться 31 декабря. 12% сотрудников рассчитывают, что именно в этот день смогут заработать больше, чем в обычные. Остальные выбрали вариант «другое». В пояснениях к нему популярны ответы «начальство все равно не отпустит», «работаю вахтой», «31 декабря — это обычный рабочий день».

Инициатива сложной судьбы

На прошлой неделе идею перенести один день январских каникул на 31 декабря обсуждали в Госдуме. 25 ноября с предложением сделать этот день официальным выходным выступил глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР), в среду он же внес в нижнюю палату парламента соответствующий законопроект.

К слову, это далеко не первая такая инициатива. Например, в 2014 году группа депутатов от ЛДПР уже вносила в Госдуму законопроект о выходном 31 декабря. Нижняя палата откладывала рассмотрение документа десять раз и в 2016 году наконец отклонила его.

В том же 2014 году сделать последний день года выходным предлагал тогда член Общественной палаты Султан Хамзаев — он направлял инициативу в Минтруд. Уже в январе 2015-го в министерстве выступили против идеи, поскольку серьезных оснований для внесения изменений в Трудовой кодекс чиновники не увидели. Общественника это не остановило, и в конце 2015 года он вновь направил инициативу в Минтруд.

О планах внести законопроект о выходном 31 декабря в последний день 2015 года заявлял экс-сенатор Вадим Тюльпанов. «Известиям» не удалось найти этот документ в базе данных Госдумы.

На этот раз четкого «нет» идее пока не сказали ни чиновники, ни законодатели. В Минтруде отказались от комментариев. Первый зампред фракции «Единая Россия» в Госдуме Адальби Шхагошев заявил «Известиям», что вопрос должен быть обсужден на уровне российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям. В нее входят представители работодателей, профсоюзов и чиновники.

— Сначала нужно понять их отношение к тому, чтобы 31 декабря стало выходным днем. Если эти три стороны договорятся, то в этом случае партия выскажет свою позицию. Пока делать какие-то однозначные выводы, на мой взгляд, преждевременно, — сказал парламентарий.

За все новогодние каникулы Россия недополучает до 2% ВВП, напомнил доцент кафедры менеджмента и предпринимательства факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Евгений Ицаков. По итогам прошлого года Росстат оценил ВВП в 103,6 трлн рублей, то есть речь о потере экономикой страны более 1 трлн рублей.

— Но один дополнительный день мало на что влияет. Во всем мире отдыхают гораздо меньше: день-два на Рождество и день-два на Новый год. Плюс у нас еще и майские праздники очень длинные, — посетовал экономист.

В этом году 31 декабря выпадает на вторник и по производственному календарю считается рабочим днем, укороченным на час.