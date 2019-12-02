Прямой эфир

Врач назвал способы высыпаться при сменном графике работы

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Руководитель Центра медицины сна МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Калинкин рассказал, как приспособиться к сменному графику работы и высыпаться.

По его словам, идеально при таком графике — сменить работу, если же такой возможности нет, следует придерживаться режима сна и бодрствования даже во время выходных.

«Это означает, что если, например, человек две ночи работает, а две не работает, он в нерабочие дни должен также бодрствовать в ночной период времени, а днем спать», — цитирует Калинкина RT.

Специалист отметил, что резкая перестройка цикла сильно навредит здоровью.

В декабре ученые рассказали об оптимальной длительности сна. По их словам, слишком длинный отдых опасен для здоровья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые раскрыли пользу ночных кошмаров для нервной системы
Врач предупредил об опасностях долгого сна в выходные

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019