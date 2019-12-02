Врач назвал способы высыпаться при сменном графике работы

Руководитель Центра медицины сна МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Калинкин рассказал, как приспособиться к сменному графику работы и высыпаться.

По его словам, идеально при таком графике — сменить работу, если же такой возможности нет, следует придерживаться режима сна и бодрствования даже во время выходных.

«Это означает, что если, например, человек две ночи работает, а две не работает, он в нерабочие дни должен также бодрствовать в ночной период времени, а днем спать», — цитирует Калинкина RT.

Специалист отметил, что резкая перестройка цикла сильно навредит здоровью.

В декабре ученые рассказали об оптимальной длительности сна. По их словам, слишком длинный отдых опасен для здоровья.