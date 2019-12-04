Названы отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами в 2019 году

IT и розничная торговля стали отраслями с самыми быстрорастущими зарплатами в 2019 году. Это следует из исследования портала HeadHunter, с результатами которого ознакомились «Известия».

Несмотря на рост зарплат, торговцы всё еще остаются одними из низкооплачиваемых работников, а сфера информационных технологий лидирует по размеру заработка не первый год. В уходящем году работодатели стали больше платить финансистам и консалтерам.

Специалисты проекта HeadHunter «Банк заработных плат» проанализировали данные о предлагаемой и фактической стоимости труда в 800 российских компаниях в 2019 году и сравнили с показателями 2018-го. В отрасли информационных технологий специалисты получают в среднем по стране 91,2 тыс. рублей в месяц, причем в этом году их заработок увеличился на 6,5%.

Медленнее других в 2019-м увеличивались заработки в медицинской и фармацевтической сферах, строительстве (по 1,2%) и химпроизводстве (1,3%).

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