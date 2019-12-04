Курс ЦБ
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
/

Непыльная книжка: в стране вводят электронные трудовые

Работник должен будет определиться — оставить бумажный вариант трудовой или завести цифровой аналог
Фото: Global Look Press/Zamir Usmanov
Главный слайд
Начало статьи
Непыльная книжка: в стране вводят электронные трудовые
2019-12-03 16:23:28">
2019-12-03 16:23:28
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном, чтении поправки в Трудовой кодекс, а также ряд других законов, которые предусматривают введение электронных трудовых книжек. Закон вступит в силу с 1 января 2021 года и затронет около 60 млн работников. Как будем жить с электронными трудовыми книжками, какие плюсы и есть ли минусы нововведений — читайте в материале «Известий».

Год на раздумья

Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках

Для того чтобы понять, хотите ли вы иметь электронный вариант своей трудовой или же предпочитаете хранение бумажного носителя в отделе кадров, есть год — работодатель будет ждать ваше заявление до 31 декабря 2020 года. Случаи, когда «молчуны» автоматически переводились бы на электронный документооборот, исключили, посчитав, что это ущемляет права работника. И если сотрудник никак не озвучит свои пожелания, то отдел кадров продолжит хранить бумажную версию книжки.

Причем те, кто придерживается бумажной версии, могут в любое время изменить свое решение. Тем же, кто согласился с электронной формой трудовой, обратный путь в бумажную эпоху не предусмотрен, а трудовая книжка будет выдана на руки. Новичкам трудового фронта (тем, кто начнет работать после 31 декабря 2020 года) сразу заведут электронный аналог книжки.

Книжка_2
Работа отдела кадров в одной из компаний
Фото: РИА Новости/Михаил Мордасов
Трудовые книжки уйдут в «цифру»
Работодателей переведут на электронный кадровый документооборот

Все сведения будут стекаться в информационную систему Пенсионного фонда. Согласно новым поправкам, работодатель должен будет раз в месяц обновлять информацию по своему работнику — не позднее 15-го числа каждого месяца. Причем посмотреть, что же написано в вашей трудовой, можно будет в режиме онлайн в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. Заметили ошибку? Пишите заявление. В этом случае работодатель обязан исправить или дополнить информацию, направив сведения в Пенсионный фонд.

Шантаж и потеря исключены

Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, для работников появление электронных трудовых книжек «сведет к минимуму риски потери сведений и освободит их от обязанности самим заниматься восстановлением данных о трудовом стаже».

Вероятно, это преимущество оценят люди старшего поколения, которым для оформления пенсии приходилось восстанавливать трудовую биографию из-за потери документов. К тому же электронный документ исключает такое неприятное развитие ситуации, когда работодатель отказывается выдавать трудовую книжку в ответ на желание сотрудника сменить место работы.

Книжка_4
Трудовая книжка
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Цифровое увольнение: трудовые книжки переведут в электронный вид
Реформа коснется 8,5 млн работодателей и 60 млн сотрудников

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев считает, что физическая трудовая книжка — это своеобразный анахронизм, электронный аналог значительно упростит жизнь как работников, так и работодателей.

«Создание дополнительной базы данных поможет упростить социальную политику: правительству станет проще рассчитывать пенсию и другие социальные выплаты, да и контроль за теневой сферой выйдет на качественно новый уровень — обмануть единый реестр будет невозможно, — поясняет «Известиям» эксперт. — Гражданам станет еще проще получать необходимые выписки в цифровом формате, не говоря уже об отсутствии головной боли, связанной с хранением физического носителя. Риск потери данных присутствует всегда, даже когда трудовая книжка хранится у работника дома или в отделе кадров».

Кстати, получить сведения о своих трудовых подвигах в бумажном или электронном виде можно будет несколькими способами: у своего последнего работодателя, через МФЦ, в Пенсионном фонде и через Единый портал госуслуг.

Минимум затрат

Еще в июле на заседании правительства премьер-министр Дмитрий Медведев отмечал, что преимущества введения электронных трудовых книжек очевидны: работодателю не надо будет тратиться на ведение и хранение бумажных документов.

«Тут экономию по-разному считают, но в любом случае это сотни миллионов рублей, — отметил Дмитрий Медведев. — Если книжка утрачена, нужно создавать ее копию, получать информацию из всех источников. Это неудобно, и восстановление таких документов подчас занимает многие месяцы».

Книжка_1
Работа отдела кадров в одной из компаний
Фото: РИА Новости/Михаил Мордасов

Впрочем, кое-какие расходы работодатель все-таки понесет, считают эксперты.

«Ведение электронных трудовых книжек тоже стоит денег, — замечает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. — Например, предоставление электронных справок в тот же самый Пенсионный фонд требует наличие специального работника, который заполняет эти электронные формы. Поэтому освободиться полностью от затрат на ведение трудовых книжек не получится».

Ничего не «утечет»?

Впереди Госдумы всей: ПФР оцифровал трудовые книжки россиян
Соответствующий законопроект еще только готовится к рассмотрению в парламенте

Вопрос, который беспокоит многих. По словам руководителя партнерских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслава Максименко, централизованное хранение персональных данных в электронном виде так или иначе подвержено риску утечки данных — от этого не застрахован полностью ни один из участников. И дело даже не в проблемах защиты, недостаточно высоком уровне систем кибербезопасности, а в «корыстолюбии либо даже непредумышленной халатности отдельных сотрудников».

«В то же время мир не стоит на месте и цифровизации, а где-то и переносу на блокчейн (который обеспечивает неизменность и сохранность данных) сейчас подвергается всё — не только трудовые книжки, но и загранпаспорта, дипломы об окончании высших учебных заведений, профессиональные сертификаты. Даже в России есть подобные пилотные проекты, например в Татарстане, — отмечает в беседе с «Известиями» Вячеслав Максименко. — Плюсов от этого значительно больше, чем потенциальных минусов. Электронная трудовая книжка избавит работников от необходимости беречь как зеницу ока ее бумажный аналог, упростит все процессы взаимодействия там, где требуются подобные сведения; в отдельных случаях ускорит получение работы, где необходимо согласование на различных этапах, либо если работодатель находится в другом городе. Для работодателей электронный аналог позволит сократить издержки за счет избавления от лишней бумажной документации и сэкономить на штрафах, вытекающих из-за неправильного хранения трудовых книжек».

Книжка_3
Заполнение трудовой книжки
Фото: ТАСС/Александр Рюмин

По мнению Геннадия Николаева, переходный период рискует стать весьма болезненным: могут возникнуть ошибки при оцифровке данных, ведь долгое время учет велся от руки, а это огромные объемы информации. К тому же существует риск «утечки» данных, если оцифровкой будут заниматься недобросовестные сотрудники. Впрочем, еще в мае Пенсионный фонд отчитался: оцифровали все трудовые книжки россиян. Остается надеяться, что действительно все и без ошибок.

«Что касается безопасности самого хранения данных, то этот вопрос решить крайне просто: достаточно ограничить доступ к интернету на серверах, а саму информацию защитить с помощью криптографии и цифровых подписей, — уверен эксперт. — Опять же, большая часть информации с трудовых книжек уже и так хранится в ФНС и Пенсионном фонде. Опыт защиты подобных данных у государства уже есть».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трудовые книжки останутся бумажными до 2027 года
Треть граждан России получит электронные трудовые книжки в 2020 году

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019