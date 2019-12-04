Непыльная книжка: в стране вводят электронные трудовые

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном, чтении поправки в Трудовой кодекс, а также ряд других законов, которые предусматривают введение электронных трудовых книжек. Закон вступит в силу с 1 января 2021 года и затронет около 60 млн работников. Как будем жить с электронными трудовыми книжками, какие плюсы и есть ли минусы нововведений — читайте в материале «Известий».

Год на раздумья

Для того чтобы понять, хотите ли вы иметь электронный вариант своей трудовой или же предпочитаете хранение бумажного носителя в отделе кадров, есть год — работодатель будет ждать ваше заявление до 31 декабря 2020 года. Случаи, когда «молчуны» автоматически переводились бы на электронный документооборот, исключили, посчитав, что это ущемляет права работника. И если сотрудник никак не озвучит свои пожелания, то отдел кадров продолжит хранить бумажную версию книжки.

Причем те, кто придерживается бумажной версии, могут в любое время изменить свое решение. Тем же, кто согласился с электронной формой трудовой, обратный путь в бумажную эпоху не предусмотрен, а трудовая книжка будет выдана на руки. Новичкам трудового фронта (тем, кто начнет работать после 31 декабря 2020 года) сразу заведут электронный аналог книжки.

Книжка_2 Фото: РИА Новости/Михаил Мордасов

Все сведения будут стекаться в информационную систему Пенсионного фонда. Согласно новым поправкам, работодатель должен будет раз в месяц обновлять информацию по своему работнику — не позднее 15-го числа каждого месяца. Причем посмотреть, что же написано в вашей трудовой, можно будет в режиме онлайн в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда. Заметили ошибку? Пишите заявление. В этом случае работодатель обязан исправить или дополнить информацию, направив сведения в Пенсионный фонд.

Шантаж и потеря исключены

Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, для работников появление электронных трудовых книжек «сведет к минимуму риски потери сведений и освободит их от обязанности самим заниматься восстановлением данных о трудовом стаже».

Вероятно, это преимущество оценят люди старшего поколения, которым для оформления пенсии приходилось восстанавливать трудовую биографию из-за потери документов. К тому же электронный документ исключает такое неприятное развитие ситуации, когда работодатель отказывается выдавать трудовую книжку в ответ на желание сотрудника сменить место работы.

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев считает, что физическая трудовая книжка — это своеобразный анахронизм, электронный аналог значительно упростит жизнь как работников, так и работодателей.

« Создание дополнительной базы данных поможет упростить социальную политику: правительству станет проще рассчитывать пенсию и другие социальные выплаты, да и контроль за теневой сферой выйдет на качественно новый уровень — обмануть единый реестр будет невозможно , — поясняет «Известиям» эксперт. — Гражданам станет еще проще получать необходимые выписки в цифровом формате, не говоря уже об отсутствии головной боли, связанной с хранением физического носителя. Риск потери данных присутствует всегда, даже когда трудовая книжка хранится у работника дома или в отделе кадров ».

Кстати, получить сведения о своих трудовых подвигах в бумажном или электронном виде можно будет несколькими способами: у своего последнего работодателя, через МФЦ, в Пенсионном фонде и через Единый портал госуслуг.

Минимум затрат

Еще в июле на заседании правительства премьер-министр Дмитрий Медведев отмечал, что преимущества введения электронных трудовых книжек очевидны: работодателю не надо будет тратиться на ведение и хранение бумажных документов.

« Тут экономию по-разному считают, но в любом случае это сотни миллионов рублей , — отметил Дмитрий Медведев. — Если книжка утрачена, нужно создавать ее копию, получать информацию из всех источников. Это неудобно, и восстановление таких документов подчас занимает многие месяцы ».

Книжка_1 Фото: РИА Новости/Михаил Мордасов

Впрочем, кое-какие расходы работодатель все-таки понесет, считают эксперты.

«Ведение электронных трудовых книжек тоже стоит денег, — замечает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. — Например, предоставление электронных справок в тот же самый Пенсионный фонд требует наличие специального работника, который заполняет эти электронные формы. Поэтому освободиться полностью от затрат на ведение трудовых книжек не получится».

Ничего не «утечет»?

Вопрос, который беспокоит многих. По словам руководителя партнерских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслава Максименко, централизованное хранение персональных данных в электронном виде так или иначе подвержено риску утечки данных — от этого не застрахован полностью ни один из участников. И дело даже не в проблемах защиты, недостаточно высоком уровне систем кибербезопасности, а в «корыстолюбии либо даже непредумышленной халатности отдельных сотрудников».

«В то же время мир не стоит на месте и цифровизации, а где-то и переносу на блокчейн (который обеспечивает неизменность и сохранность данных) сейчас подвергается всё — не только трудовые книжки, но и загранпаспорта, дипломы об окончании высших учебных заведений, профессиональные сертификаты. Даже в России есть подобные пилотные проекты, например в Татарстане , — отмечает в беседе с «Известиями» Вячеслав Максименко. — Плюсов от этого значительно больше, чем потенциальных минусов. Электронная трудовая книжка избавит работников от необходимости беречь как зеницу ока ее бумажный аналог, упростит все процессы взаимодействия там, где требуются подобные сведения; в отдельных случаях ускорит получение работы, где необходимо согласование на различных этапах, либо если работодатель находится в другом городе. Для работодателей электронный аналог позволит сократить издержки за счет избавления от лишней бумажной документации и сэкономить на штрафах, вытекающих из-за неправильного хранения трудовых книжек ».

По мнению Геннадия Николаева, переходный период рискует стать весьма болезненным: могут возникнуть ошибки при оцифровке данных, ведь долгое время учет велся от руки, а это огромные объемы информации. К тому же существует риск «утечки» данных, если оцифровкой будут заниматься недобросовестные сотрудники. Впрочем, еще в мае Пенсионный фонд отчитался: оцифровали все трудовые книжки россиян. Остается надеяться, что действительно все и без ошибок.