Впереди Госдумы всей: ПФР оцифровал трудовые книжки россиян

Трудовые книжки россиян оцифрованы на 100%, сообщили «Известиям» в пресс-службе ПФР. Однако соответствующий законопроект до сих пор не принят . Сейчас он находится на рассмотрении правительства. В Минтруде «Известиям» уточнили, что внести документ в Госдуму планируют до конца весенней сессии, а с января он должен вступить в силу. Электронные трудовые книжки призваны облегчить жизнь россиянам: например, при поступлении на работу можно будет подавать бумаги в цифровом виде. Однако эксперты уверены, что спешить с отказом от обычных трудовых пока не стоит : малый бизнес, возможно, не готов к работе по новым правилам. Кроме того, нельзя исключать, что данные о стаже сотрудников при передаче в ПФР потеряются, и восстановить их поможет именно бумажный документ.

Прошли оцифровку

Минтруд планирует внести в Госдуму законопроект об электронных трудовых книжках до конца весенней сессии — до 28 июля, рассказали «Известиям» в ведомстве. Сейчас этот документ всё еще находится на рассмотрении кабмина. При этом, несмотря на отсутствие принятого закона, ПФР уже оцифровал все трудовые книжки россиян, сообщили «Известиям» в фонде.

Справка «Известий» Электронная трудовая книжка — это возможность передавать сведения о приеме на работу, переводе на другую должность, увольнении и прочей информации от работодателей в Пенсионный фонд в режиме онлайн. Работники таким образом получат возможность видеть в любое время записи, которые производит работодатель, а также при трудоустройстве направлять кадровикам свои данные в электронном виде.

Законопроект Минтруда предполагает, что в тестовом режиме электронные трудовые будут действовать в течение 2020 года: с 1 января работодатели начнут передавать сведения о работнике в информационную систему ПФР. С 2021 года норма станет обязательной для всех работодателей. Исключение составят работники, которые подадут отдельное заявление на ведение книжек в бумажном формате. «Аналоговый» вариант они смогут сохранить на протяжении всей трудовой деятельности. Но для россиян, которые будут впервые оформляться на работу с 1 января 2021 года, компания будет вести сведения только в электронном виде. Система прошла успешное тестирование еще в 2017 году, сообщили в ПФР.

книжка Фото: Depositphotos

На днях зампред Совета Федерации Андрей Турчак сделал заявление в СМИ, что намерен внести в Госдуму законопроект, который сделает переход на цифровые трудовые книжки не обязательным, а по желанию работника . Согласно документу, гражданин получит выбор между сохранением бумажной трудовой книжки и ведением электронного варианта.

Первые шаги по оцифровке трудовых книжек россиян Пенсионный фонд начал делать задолго до разработки законопроекта — еще с конца 1990-х годов , когда в фонде начала внедряться внутренняя система персонального учета. Как уточнили «Известиям» в пресс-службе ПФР, сегодня предприятия раз в год сдают отчетность, эти данные заносятся в систему. За счет оцифровки 100% сведений о трудовой деятельности россиян сегодня пенсии могут назначаться практически полностью без участия человека . Например, за прошлый год дистанционно выплаты назначили по 1,3 млн онлайн-заявлений.

28 копеек

Внедрение электронного кадрового документооборота выгодно бизнесу, поскольку компании смогут перевести эту сферу деятельности на аутсорс по аналогии с бухгалтерией. По словам члена правления «Опоры России» Натальи Ушаковой, один рубль затрат на офисное кадровое делопроизводство превращается в 28 копеек при переходе в электронный формат. То есть затраты предпринимателей на этот пункт сокращаются примерно втрое.

Несмотря на то что ПФР уже перевел в электронный вид трудовые книжки россиян, к работе по новым правилам, когда работодатели будут самостоятельно в режиме онлайн передавать новую информацию в фонд, могут оказаться готовы не все. Малые компании в отдаленных регионах, фермерские хозяйства, семейные предприятия и фрилансеры не всегда следят за нововведениями и оперативно внедряют их. И в таком случае потребуется разъяснительная работа.

Фото: Владимир Смирнов

Обучение передаче сведений о трудовой деятельности в электронном виде начнется во втором полугодии, уточнили в пресс-службе ПФР. Организация уже проводит консультирование компаний в формате семинаров и встреч по разным вопросам, которые входят в зону ответственности фонда.

Рукописи не горят

В Центре социально-трудовых прав уверены, что полностью отказываться от бумажных трудовых книжек пока рано . По словам старшего юриста центра Юрия Стародумова, в его профессиональной практике неоднократно были случаи, когда гражданам приходилось документально доказывать Пенсионному фонду работу в том или ином месте, поскольку сведения по каким-то причинам терялись, и стаж для начисления пенсии, соответственно, недосчитывался.

Например, одним из таких случаев был судебный процесс с ПФР, когда гражданке не учли в трудовой стаж период работы в компании и уплату за нее страховых взносов, так как предприятие некорректно подавало отчетность, рассказал юрист. Выиграть суд удалось благодаря тому, что у нее была трудовая книжка и подтверждающая запись от этого работодателя, а также справка о доходах на предприятии.

Фото: РИА Новости/Михаил Мордасов

Также он рассказал о случае, когда крупное предприятие правильно подавало отчетность в Пенсионный фонд, при этом часть данных по неизвестным причинам была утеряна. Обнаружилось это, когда сотрудник перед выходом на пенсию недосчитался стажа. Уладить вопрос удалось без судебного разбирательства — работодатель просто еще раз предоставил все справки в ПФР. При этом причина утери данных так и осталась неизвестной. По словам Юрия Стародумова, если правительство утвердит возможность сохранять привычный бумажный вариант до конца трудовой деятельности, этой функцией лучше воспользоваться.