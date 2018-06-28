Трудовые книжки уйдут в «цифру»

Российских работодателей уже с начала 2020 года будут поэтапно переводить на внедрение электронных трудовых книжек взамен бумажных аналогов. Система будет представлять собой единую базу данных о трудовой деятельности гражданина с доступом в реальном времени для всех государственных органов, которым необходима эта информация, и гражданам не понадобится предоставлять ее самостоятельно. В экспериментальном порядке был также начат перевод кадровых служб крупных компаний на электронный документооборот.

По информации Минтруда, перевод данных о трудовой деятельности в электронный вид имеет ряд преимуществ для граждан и работодателей: сохранность персональных данных, снижение издержек сторон при трудоустройстве за счет удобства и скорости получения информации, дополнительные возможности трудоустройства для удаленных работников за счет простоты взаимодействия с кадровой службой.

— Очевидно, что внедрение электронных книжек должно быть поэтапным. Мы уже этим вопросом начали заниматься. Работодатели продолжат вести традиционный бумажный документ — для ряда людей, кто захочет иметь и бумажную версию, такая опция также сохранится. Передавать документы в электронном виде в Пенсионный фонд начнут с 1 января 2020 года. В течение следующего года надо будет решить все связанные с этим правовые и организационные вопросы, разумеется, проинформировать и подготовить работников, — сказал Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Перевод трудовой книжки в цифровой формат также должен позволить при обращении гражданина за государственными и муниципальными услугами исключить необходимость предоставления сведений о рабочей деятельности. Оказывающие услуги органы будут запрашивать сведения через единую систему межведомственного электронного взаимодействия в режиме реального времени, что позволит сократить время предоставления гражданину услуг.

— Введение электронной трудовой книжки — это не только перевод документа из бумажного в электронный формат. Речь идет, что, может быть, гораздо более важно, о создании базы данных, где будет храниться информация обо всей трудовой деятельности человека. Как известно, бумажная трудовая книжка, к сожалению, может быть утрачена или подделана, или просто может не сохраниться информация о работодателе, и тогда возникает необходимость в восстановлении трудового стажа по довольно сложной процедуре, — добавил Дмитрий Медведев.

Но перевести в «цифру» правительство хочет не только трудовые книжки. Уже в закрытом формате участники заслушали доклад о введении электронного документооборота и надзора в работе кадровых служб. В апреле Минтруд начал апробацию системы. Пилотный проект реализуется на площадках крупных работодателей: ОАО «Российские железные дороги», АО «Газпромбанк», ПАО «АвтоВАЗ», ПАО «Росбанк», ПАО «Мечел», АО «Северсталь Менеджмент», ПАО «Ростелеком», ООО «Яндекс». В эксперименте в обязательном порядке принимают участие первичные профсоюзные организации и иные представители работников.

— Мы с вами договаривались, что будет тестовое использование в порядке эксперимента, чтобы проверить, насколько удобно в электронном виде оформлять отпуска и командировки, заключать и расторгать трудовые договоры, какие здесь есть преимущества и какие риски. По итогам эксперимента Минтруд подготовит предложения по распространению такой практики, — подчеркнул председатель правительства.

К видам работ с документами, в отношении которых проводится эксперимент, относится: заключение трудовых договоров, извещение работников о составных частях заработной платы, оформление отпусков и служебных командировок, ведение учета рабочего времени, выдача нарядов-допусков работникам и другое. Эксперимент продлится до октября 2018 года. В Минтруде подчеркнули, что за внедрение электронного документооборота выступают компании из банковского и IT-сектора, где преобладают вертикально интегрированные структуры и работа связана с применением информационных технологий.