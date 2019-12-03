Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках

В России появятся электронные трудовые книжки. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс, а также ряд других законов, приняла Государственная дума РФ в окончательном чтении.

Так, с 1 января 2021 года работник сможет выбрать между бумажным или электронным документом. При этом работодатель обязан в письменном виде уведомить подчиненных об этом праве до 30 июня 2020 года.

«Каждый работник по 31 декабря 2020 года включительно сможет подать работодателю письменное заявление о том, какую форму ведения трудовой книжки он выбрал, но если заявление не было подано, то работодатель продолжит вести трудовую книжку в бумажном виде», — сказано в сообщении на сайте Госдумы во вторник, 3 декабря.

Отмечается, что тем, кто впервые устраивается на работу после 1 января 2021 года, бумажные трудовые книжки оформлять не будут.

«Изменения затронут около 60 млн работников и 8,4 млн хозяйствующих субъектов, включая предпринимателей без образования юридического лица. Важно, что переход на электронные трудовые книжки будет добровольным и постепенным», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что данный закон ждет бизнес-сообщество, поскольку это позволит «разгрузить» отделы кадров от энергозатрат на ведение бумажных трудовых книжек работников. Особенно это актуально для тех фирм, где трудится большое количество сотрудников.

О переходе на электронные трудовые книжки стало известно в июле из заявления премьер-министра России Дмитрия Медведева на заседании правительства. Он отметил, что преимуществом подобного перехода является снижение издержек работодателей, которые связаны с ведением и хранением бумажных трудовых книжек. По его оценкам, это позволит сохранить сотни миллионов рублей.