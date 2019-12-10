Просят надбавки: молодежи Крайнего Севера планируют повысить зарплату

Россияне в возрасте до 30 лет смогут получать процентную надбавку за трудовой стаж в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям с первого же дня работы. Вопрос о принятии такого нормативного акта сейчас прорабатывают власти Карелии, рассказали «Известиям» в комитете Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Предполагается, что добавочная сумма будет зависеть от места работы и может составлять от 50 до 80% от оклада, отметили в Союзе организаций профсоюзов Карелии. Инициатива направлена на привлечение и закрепление молодых кадров на этих территориях. Пока же, судя по предлагаемым вакансиям, средняя зарплата в Карелии — 35 тыс. рублей.

Местные доплаты

О том, что в Карелии обсуждаются новые преференции для работающей молодежи, «Известиям» сообщил сенатор от региона Игорь Зубарев.

— В настоящее время в качестве стимулов для привлечения и закрепления молодых кадров в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях прорабатывается вопрос о принятии нормативного акта, устанавливающего право работников в возрасте до 30 лет на получение процентной надбавки за стаж работы на этих территориях в полном размере с первого дня работы, — заявил политик.

Сейчас в России уже действует программа поддержки работающих северян. Добавленная сумма к зарплате складывается из двух факторов: районного коэффициента и процентной надбавки. Право на районный коэффициент работник получает с первого дня работы. В Карелии он составляет от 15% до 40% и зависит от географического положения населенного пункта.

Северная (процентная) надбавка зависит от стажа работы в регионе и может достигать 100%. В Карелии сотрудник до 30 лет без трудового стажа не получает надбавку в течение первых шести месяцев или года — в зависимости от места работы. Затем поэтапно начисляются дополнительные 10%, до тех пор, пока размер доплаты не достигнет 50% или 80% от оклада.

По данным управления труда и занятости республики, на 2020 год Карелии не хватает около 6 тыс. работников. Кроме того, в субъекте наблюдается территориальный дисбаланс: рабочие места сосредоточены в основном в столице — Петрозаводске, в районах их недостаточно, а в лесных поселках просто нет.

— Недостаток рабочих мест в районах отрицательно влияет на миграционные настроения молодежи. Молодые люди покидают поселки, что приводит к запустению сельской местности, — отметил сенатор.

В пресс-службе главы региона «Известиям» сообщили, что 18 декабря состоится заседание республиканской трехсторонней комиссии. В нее входят представители региональной власти, профсоюзов и работодателей.

— На этом заседании рассмотрят вопрос разработки нормативного акта, который даст возможность гражданам в возрасте до 30 лет получать процентную надбавку за трудовой стаж в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям в полном размере с первого дня работы. Планируется найти комплексное решение для обеспечения гарантий для молодежи Карелии, — сообщил начальник управления пресс-службы главы Республики Карелия Иван Степанов.

За работу, а не за выслугу

Необходимость изменений, касающихся надбавок для молодежи, появилась уже давно, заявил «Известиям» председатель Союза организаций профсоюзов Карелии Илья Косенков. В особенно сложной ситуации находятся юные медработники и учителя, у которых нет времени подрабатывать, отметил он.

— Это дискриминация по отношению к молодежи. Представим, что на завод устраиваются два токаря абсолютно одинаковой квалификации. Они изготавливают одни и те же гайки. Однако один из них получает на 30% меньше, потому что не заработал на северную надбавку. Такая система, мягко говоря, несправедлива, — заявил он.

Молодые специалисты должны получать северную надбавку в 50-80% уже с первого дня работы, считают в профсоюзном объединении. На трехсторонней комиссии союз планирует потребовать от властей четко обозначить сроки принятия проекта.

— Каждый месяц задержки означает, что какой-то парень или девушка недополучает зарплату, — напомнил Илья Косенков.

В Минтруде отказались оценивать инициативу по надбавкам для молодежи на Крайнем Севере. Однако глава Союза организаций профсоюзов уточнил, что для реализации инициативы не потребуется выделения дополнительных средств — зарплаты с дополнительными выплатами уже заложены в бюджете.

Процентные надбавки к зарплате выплачиваются работникам на территориях Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Их сумма зависит от местности и может составлять от 30 до 100%. Дополнительные выплаты обусловлены суровыми климатическими и природными условиями, серьезно влияющими на организм человека.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг сообщения о готовящейся отмене надбавок к зарплатам для работников северных регионов страны. Он также напомнил, что подобная дифференциация в оплате труда оправданна и традиционна.