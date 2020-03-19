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Эксперт назвал способ сохранить сбережения на фоне падения рубля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Лучшим способом сохранения рублевых сбережений является покупка долгосрочных акций российских компаний, так как в перспективе они могут подорожать. Такое мнение выразил управляющий директор инвестиционной компании «Московские партнеры», профессор ВШЭ Евгений Коган.

Возьми и сохрани: оставит ли ЦБ ставку в 6% при рекордном падении рубля
По мнению аналитиков, в банковском секторе достаточно ликвидности для фиксации ключевого показателя

«Отбить девальвацию можно, только купив на длительный срок хорошие рублевые акции российских компаний», — цитирует его URA.RU.

Коган объяснил, что из-за ситуации на мировых рынках в цене падают бумаги многих компаний, в том числе российских. При этом вскоре они снова могут сильно подорожать, что принесет владельцам прибыль.

От валютных операций эксперт советует воздержаться.

По словам Когана, суетиться уже поздно и скупать валюту с нынешним курсом рубля смысла нет.

Положительный сценарий специалист видит в возможном сохранении Центробанком ключевой ставки. Хотя, по его мнению, ЦБ может ее поднять ради стабилизации рубля.

В то же время участники консенсус-прогноза «Известий», который составляли аналитики из топ-40 российских банков, считают, что Центробанк на заседании 20 марта сохранит ключевую ставку на уровне 6%. Допустимый рост эксперты оценили в 0,5 п.п.

Так, по словам аналитика банка «Хоум Кредит» Станислава Дужинского, повышение ставки в марте может ударить по экономическому росту страны, который и так находится в зоне риска из-за ситуации на мировых рынках и эпидемии коронавируса.

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