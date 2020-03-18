Курс евро на рынке Forex превысил 90 рублей
Курс евро на рынке Forex превысил 90 рублей на фоне очередного падения нефтяных цен. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные торгов в среду, 18 марта.
По состоянию на 21.32 мск курс доллара на рынке Forex составлял 88,725 рубля, евро — 90,1 рубля.
На Московской бирже, торги на которой являются для рубля основными, максимальный курс доллара в среду составил 80,87 рубля, а евро — 88,725 рубля.
Ранее в среду цена на нефть WTI опустилась ниже $21 за баррель впервые с 26 февраля 2002 года. По данным на 21:33 мск, цена апрельского фьючерса составила $20,34 за баррель. Цена майского фьючерса нефти марки Brent на бирже ICE по состоянию на 21:25 мск составляет $24,64 за баррель. Ранее в этот же день цена нефти Brent опустилась ниже $27 за баррель впервые с сентября 2003 года.
Мировые цены на черное золото падают в среду на 13–22% на фоне новой волны паники, вызванной рисками вокруг коронавируса и его влияния на мировую экономику, отмечает «РИА Новости».
В целом ситуация на мировых и российских рынках изменилась 6 марта после провала переговоров России и стран — участниц ОПЕК+, после чего возникла вероятность переизбытка сырья.
В свою очередь глава Минфина России Антон Силуанов заявил 13 марта, что при цене нефти $30 за баррель можно полностью финансировать расходы бюджета в течение шести лет.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал цены на нефть безусловно низкими. По его словам, в Кремле наблюдают и анализируют ситуацию на международном рынке.