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Курс евро на рынке Forex превысил 90 рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Курс евро на рынке Forex превысил 90 рублей на фоне очередного падения нефтяных цен. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные торгов в среду, 18 марта.

По состоянию на 21.32 мск курс доллара на рынке Forex составлял 88,725 рубля, евро — 90,1 рубля.

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На Московской бирже, торги на которой являются для рубля основными, максимальный курс доллара в среду составил 80,87 рубля, а евро — 88,725 рубля.

Ранее в среду цена на нефть WTI опустилась ниже $21 за баррель впервые с 26 февраля 2002 года. По данным на 21:33 мск, цена апрельского фьючерса составила $20,34 за баррель. Цена майского фьючерса нефти марки Brent на бирже ICE по состоянию на 21:25 мск составляет $24,64 за баррель. Ранее в этот же день цена нефти Brent опустилась ниже $27 за баррель впервые с сентября 2003 года.

Мировые цены на черное золото падают в среду на 13–22% на фоне новой волны паники, вызванной рисками вокруг коронавируса и его влияния на мировую экономику, отмечает «РИА Новости».

В целом ситуация на мировых и российских рынках изменилась 6 марта после провала переговоров России и стран — участниц ОПЕК+, после чего возникла вероятность переизбытка сырья.

В свою очередь глава Минфина России Антон Силуанов заявил 13 марта, что при цене нефти $30 за баррель можно полностью финансировать расходы бюджета в течение шести лет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал цены на нефть безусловно низкими. По его словам, в Кремле наблюдают и анализируют ситуацию на международном рынке.

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