Персональный отбор: кредитный рейтинг россиян за год заметно вырос

За последний год российские заемщики заметно поправили свое кредитное здоровье. Введение ЦБ в 2019-м предельной долговой нагрузки и платы за этот риск заставил банки тщательнее относиться к отбору претендентов на получение средств. В итоге граждане смогли улучшить свой персональный кредитный рейтинг (ПКР), произошло и снижение просрочки по плохим долгам. Такие данные содержатся в обзоре Национального бюро кредитных историй (есть в распоряжении «Известий»). При этом эксперты не уверены, что на фоне текущей экономической ситуации, вызванной низкими ценами на нефть и распространением коронавируса, эти достижения удастся сохранить. Но Центробанк не считает необходимым убирать регулирование рынка потребкредитования и стимулировать таким образом спрос. Об этом, отвечая на вопрос «Известий», заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Пошли на поправку

В феврале этого года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го заметно улучшилось «качество российских заемщиков», отмечается в обзоре НБКИ. Так, специалисты бюро указывают на рост ПКР в большинстве сегментов на рынке заимствований для физических лиц. В наибольшей степени улучшение коснулось кредиток, где среднее значение рейтинга увеличилось с 642 до 652 баллов при одновременном снижении просрочки на срок более 90 дней с 12% до 8,5%.

В качестве основной причины произошедших изменений НБКИ называет сокращение аппетитов банков к риску, ужесточение отбора заявок и снижение доли одобрений при выдаче кредита. С октября прошлого года организациям приходится создавать повышенные резервы для людей с высокой долговой нагрузкой.

В итоге, указывается в обзоре, с февраля 2019-го по февраль 2020-го для потребкредитов доля одобренных заявок снизилась с 33,4% до 28,1%, для ипотеки с 65,4% до 62,1%, а для автокредитов – с 46,5% до 31,4%. Это, в свою очередь, привело к скачкообразному росту среднего значения персонального ПКР. Помимо сегмента кредитных карт, хорошие результаты наблюдались и у классических заемщиков, которые берут деньги на потребительские цели. В этом сегменте ПКР вырос в среднем пять баллов (с 627 до 633), а по автокредитам – на три балла (с 672 до 675).

Однако не все секторы показали положительную динамику. Так, у ипотечников ПКР остался на уровне 705 баллов, а у клиентов микрофинансовых организаций он увеличился незначительно – всего на 1 балл до 497. Последний факт эксперты НБКИ объясняют тем, что заемщики с низким рейтингом могли перейти на обслуживание в МФО, чей аппетит к риску ниже из-за другой бизнес-модели.

В свою очередь, улучшение качества заемщиков отразилось и на кредитных портфелях банков и микрофинансовых организаций. За последний год доля кредитов с просрочкой свыше 90 дней снизилась для потребкредитов с 22,4% до 19,3%, для автокредитов с 8,7% до 7,1%, для микрозаймов – с 34,9% до 31,2%. По ипотеке процент плохих долгов изначально был невысоким (1,5%) и этот уровень не изменился.

Приведенные цифры позволяют говорить о том, что по значению ПКР можно судить о вероятной доле кредитов с просроченными платежами для выбранной группы заемщиков.

- В розничном кредитовании среднее значение персонального кредитного рейтинга может рассматриваться как предиктивный фактор, который поможет банкам с высокой точностью предсказывать качество формируемых портфелей для статистически значимых групп заемщиков, – заявил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Чистка портфелей

Опрошенные «Известиями» специалисты отмечают еще несколько факторов, которые способствовали улучшению и персональных рейтингов заемщиков, и кредитных портфелей банков. Например, эксперт РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко полагает, что этому, в том числе, способствовало понижение ставок по кредитам.

- Граждане могли перекредитоваться под более низкий процент, - поясняет он. - При этом новый кредит по размеру был больше предыдущего, а размер ежемесячного платежа остался неизменным. В связи с этим размывается доля просроченной задолженности.

Генеральный директор коллекторского агентства ЭОС Антон Дмитраков считает, что снижение уровня просрочки обусловлено активной расчисткой банковских балансов от плохих долгов, которые накопились с периода кризиса 2014-2015 годов. Это помогло высвободить значительные резервы для возобновления роста кредитования

- На усиленную расчистку балансов повлияло внедрение в 2018 года стандартов финансовой отчетности, ужесточивших правила оценки рисков и, как результат, значительно увеличивших отчисления в резервы, - прокомментировал Антон Дмитраков. - Кроме того, часть крупных банков, которые публично котируются на рынке, а также иностранные организации ввели последние базельские стандарты, которые характеризуются высокими требованиями к капиталу, что заставляет улучшать качество кредитных портфелей и снижать уровень просрочки.

Закредитованность vs доходы

Однако ограничения по сдерживанию темпов роста закредитованности, которые вводятся в «мирное время», могут негативно отразиться на рынке в ситуации экономического кризиса и распространения коронавируса. По прогнозу финансового аналитика «БКС Премьер» Сергея Дейнеки, в 2020 году темпы роста рынка потребкредитования могут замедлиться до 12-15%. В прошлом году этот показатель опустился ниже 20%.

- С одной стороны, в условиях кризиса банки могут продолжить ужесточение выдачи кредитов населению с целью превентивной защиты качества своих портфелей. С другой, независимо от политики выдачи в банках, кредитное качество розничных портфелей в этом году может снизиться за счет возможного существенного давления на доходы населения в условиях отрицательного воздействия на экономику страны вирусного фактора, а также значительного снижения нефтяных цен, - аргументировал свой прогноз представитель «БКС Премьер».

Денис Домащенко придерживается иного мнения.

— Не думаю, что в условиях неизменной ставки ЦБ банки будут менять аппетиты к риску и стоимость кредитов. Они хорошо зарабатывают на рознице, поэтому постараются сохранить текущий рост портфеля, — прогнозирует эксперт.

В минувшую пятницу Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 6% и анонсировал ряд мер поддержки гражданам и бизнесу, которые попали в сложную ситуацию из-за распространения нового вируса. В частности, регулятор рекомендует банкам реструктуризировать кредиты заемщикам, которые заразились, не взимать с них штрафы и пени. Как сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос «Известий», регулятор мониторит ситуацию и не исключено, что меры поддержки будут распространяться на иные категории граждан.

А вот стимулировать экономику за счет отказа от регулирования потребкредитования Центробанк правильным не считает.

- Экономический спрос на товары не должен поддерживаться ростом закредитованности, - заявила Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос «Известий».

По ее словам, нужно «посмотреть на ситуацию».

- Пока еще мало оперативных данных, что будет происходить с потребительским кредитованием. Хотела бы отметить, что мы не считаем правильным, чтобы экономический рост или спрос поддерживался ценой того, что люди уже с большими долгами брали все больше и больше кредитов, не понимая, как их обслуживать, - уточнила глава ЦБ.

Коэффициенты по предельной долговой нагрузке регулятор вводил не для этого, добавила Эльвира Набиуллина.