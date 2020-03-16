Где наша не отдавала: названы регионы с наибольшей просрочкой по займам
Тюменская область в 2019 году заняла первое место среди российских регионов по максимальной сумме просроченного кредита на одного должника. Средний размер неплатежа по займу составил 200 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (СРО «НАПКА»), с которым ознакомились «Известия». Следом за Тюменью в рейтинге расположились Москва и Санкт-Петербург с просрочками в 189 тыс. и 180 тыс. рублей соответственно. По словам экспертов, жители этих регионов активно набирали кредиты два-три года назад, чтобы сохранить потребление на привычном уровне. Однако экономическая ситуация остается непростой, поэтому они перестают платить по ссудам.
Смена лидера
В прошлом году средняя сумма дефолтного кредита, которая приходится на одного должника, снизилась на 3,1%, до 129,9 тыс. рублей, относительно 2018-го и на 9,4% по сравнению с 2017-м, свидетельствуют данные исследования СРО «НАПКА». Оно касалось только потребительских займов и не включало ипотеку. Тенденция говорит об улучшении платежной дисциплины в целом по стране, что подтверждается статистикой ЦБ. Регулятор зафиксировал снижение доли просрочек с 5,1 до 4,3% на 1 января 2020 года. Однако в некоторых российских регионах ситуация ухудшилась. Так, в 2019 году в топ-10 по максимальному размеру дефолтных ссуд на одного неплательщика появились четыре новых региона.
Первое место в десятке досталось Тюменской области, хотя годом ранее она была на 20-й строчке. Средняя сумма безнадежного долга на одного заемщика там увеличилась на 36,1%, до 200 тыс. рублей. На второй строчке оказалась Москва. В столице средний размер дефолтного неплатежа снизился за год на 5,5% и составил 189 тыс. рублей. Третье место у Санкт-Петербурга (180 тыс. рублей). Хотя в 2018 году эти регионы занимали первое и четвертое места соответственно.
Также в 2019-м в десятку худших вошли Челябинская, Нижегородская и Самарская области. Годом ранее они располагались на 14-м, 16-м и 11-м месте соответственно.
Показатель средней суммы дефолтной задолженности свидетельствует об уровне закредитованности людей, пояснил глава НАПКА Эльман Мехтиев. По его словам, чем больше размер неуплаченного займа, тем больше времени и сил потребуется от гражданина для решения вопроса. Например, при средней зарплате в Тюменской области в 48 тыс. рублей должнику на погашение кредита нужно чуть меньше года, если 50% дохода будет идти на его погашение. В Севастополе, где зафиксирован минимальный размер дефолтных ссуд, — около двух-трех месяцев при тех же условиях, добавил он.
Тюменская область — один из наиболее закредитованных регионов, потому что его жители хотят сохранить привычный образ жизни, а доходы упали, объясняет эксперт РАНХиГС Наталья Зубаревич. По ее словам, похожая ситуация сложилась в субъектах Поволжья и Приуралья, где у граждан может быть по четыре-пять кредитов.
— Всё логично, два-три года назад набрали займов кто на отдых, кто на новую технику, а сейчас платить нечем, — добавила эксперт.
По словам гендиректора финансового маркета «Юником 24» Юрия Кудрякова, обычно заемщики выходят на просрочку спустя два-три года после оформления кредита. За это время в среднем им удается погасить около 30–60% от суммы изначальной ссуды, сказал он. Не более 5% граждан, взявших кредит, отказываются платить из принципа спустя короткий срок после оформления.
Лучшая ситуация со средним значением дефолтной задолженности зафиксирована в Севастополе, Чечне, Республике Тыва, Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области. Это связано со слабой развитостью кредитования в этих регионах. По данным ЦБ, портфель плохих ссуд в этих субъектах составляет 4,2 млрд из 729,9 млрд рублей по всей России.
Региональное неравенство
В правительстве Тюменской области не пояснили причину резкого перемещения региона в рейтинге просрочки с 20-го на первое место. В пресс-службе минэкономразвития Челябинской области «Известиям» объяснили, что ожидают улучшения платежеспособности граждан в 2020 году. Это означает уменьшение объема дефолтной задолженности, пояснили там.
Снижение суммы просроченной задолженности в Москве свидетельствует об экономическом развитии и большем количестве возможностей заработать, считает гендиректор коллекторского агентства «МБА Финансы» Федор Вахата. В регионах растет просрочка из-за нехватки средств на жизнь, добавил он. По его словам, граждане вынуждены выбирать: платить им по ссудам или покупать продукты.
В пресс-службе губернатора Нижегородской области и комитета финансов Санкт-Петербурга порекомендовали обратиться за объяснением в ЦБ. Там оперативно не ответили на запрос «Известий» о причинах дефолтов в регионах. В остальных субъектах не смогли оперативно прокомментировать, по какой причине изменилась ситуация с просроченной задолженностью.
Финансовое положение граждан определяет динамику средней суммы просрочки, утверждает гендиректор коллекторского агентства НСВ Роман Волосников. По его словам, формула простая — чем меньше денег в кармане у человека, тем выше размер неуплаченных долгов.
Ранее «Известия» сообщали об улучшении экономического здоровья населения субъектов. Оценивались, сколько возможно купить за среднедушевой доход, розничный торговый оборот на одного гражданина, индекс потребительских цен и уровень безработицы. Как сообщили в пресс-службе рейтингового агентства «Эксперт РА» закредитованность граждан в расчет не принималась.