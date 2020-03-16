Курс ЦБ
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
/

Где наша не отдавала: названы регионы с наибольшей просрочкой по займам

На первое место вышла Тюменская область со средним неплатежом в 200 тыс. рублей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Главный слайд
Начало статьи
Где наша не отдавала: названы регионы с наибольшей просрочкой по займам
2020-03-10 15:42:02">
2020-03-10 15:42:02
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тюменская область в 2019 году заняла первое место среди российских регионов по максимальной сумме просроченного кредита на одного должника. Средний размер неплатежа по займу составил 200 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (СРО «НАПКА»), с которым ознакомились «Известия». Следом за Тюменью в рейтинге расположились Москва и Санкт-Петербург с просрочками в 189 тыс. и 180 тыс. рублей соответственно. По словам экспертов, жители этих регионов активно набирали кредиты два-три года назад, чтобы сохранить потребление на привычном уровне. Однако экономическая ситуация остается непростой, поэтому они перестают платить по ссудам.

Смена лидера

В прошлом году средняя сумма дефолтного кредита, которая приходится на одного должника, снизилась на 3,1%, до 129,9 тыс. рублей, относительно 2018-го и на 9,4% по сравнению с 2017-м, свидетельствуют данные исследования СРО «НАПКА». Оно касалось только потребительских займов и не включало ипотеку. Тенденция говорит об улучшении платежной дисциплины в целом по стране, что подтверждается статистикой ЦБ. Регулятор зафиксировал снижение доли просрочек с 5,1 до 4,3% на 1 января 2020 года. Однако в некоторых российских регионах ситуация ухудшилась. Так, в 2019 году в топ-10 по максимальному размеру дефолтных ссуд на одного неплательщика появились четыре новых региона.

про
деньги дефолтный кредит
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Первое место в десятке досталось Тюменской области, хотя годом ранее она была на 20-й строчке. Средняя сумма безнадежного долга на одного заемщика там увеличилась на 36,1%, до 200 тыс. рублей. На второй строчке оказалась Москва. В столице средний размер дефолтного неплатежа снизился за год на 5,5% и составил 189 тыс. рублей. Третье место у Санкт-Петербурга (180 тыс. рублей). Хотя в 2018 году эти регионы занимали первое и четвертое места соответственно.

Также в 2019-м в десятку худших вошли Челябинская, Нижегородская и Самарская области. Годом ранее они располагались на 14-м, 16-м и 11-м месте соответственно.

Справка «Известий»

Дефолтным называется кредит, по которому платежи не поступали более 90 дней подряд. Такой долг считается невозвратным. Банки вынуждены начислять максимально высокие резервы по этой категории ссуд.

Долговое равенство: мужчины и женщины сравнялись по кредитным дефолтам
Причина — в сокращении разрыва между зарплатами представителей сильного и слабого пола

Показатель средней суммы дефолтной задолженности свидетельствует об уровне закредитованности людей, пояснил глава НАПКА Эльман Мехтиев. По его словам, чем больше размер неуплаченного займа, тем больше времени и сил потребуется от гражданина для решения вопроса. Например, при средней зарплате в Тюменской области в 48 тыс. рублей должнику на погашение кредита нужно чуть меньше года, если 50% дохода будет идти на его погашение. В Севастополе, где зафиксирован минимальный размер дефолтных ссуд, — около двух-трех месяцев при тех же условиях, добавил он.

Тюменская область — один из наиболее закредитованных регионов, потому что его жители хотят сохранить привычный образ жизни, а доходы упали, объясняет эксперт РАНХиГС Наталья Зубаревич. По ее словам, похожая ситуация сложилась в субъектах Поволжья и Приуралья, где у граждан может быть по четыре-пять кредитов.

прр
деньги дефолтный кредит
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Не взыщите грубо: количество жалоб на коллекторов рекордно выросло
ФССП зафиксировала 35-прецентный рост числа заявлений на недобросовестное поведение взыскателей

— Всё логично, два-три года назад набрали займов кто на отдых, кто на новую технику, а сейчас платить нечем, — добавила эксперт.

По словам гендиректора финансового маркета «Юником 24» Юрия Кудрякова, обычно заемщики выходят на просрочку спустя два-три года после оформления кредита. За это время в среднем им удается погасить около 30–60% от суммы изначальной ссуды, сказал он. Не более 5% граждан, взявших кредит, отказываются платить из принципа спустя короткий срок после оформления.

Лучшая ситуация со средним значением дефолтной задолженности зафиксирована в Севастополе, Чечне, Республике Тыва, Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области. Это связано со слабой развитостью кредитования в этих регионах. По данным ЦБ, портфель плохих ссуд в этих субъектах составляет 4,2 млрд из 729,9 млрд рублей по всей России.

Региональное неравенство

В правительстве Тюменской области не пояснили причину резкого перемещения региона в рейтинге просрочки с 20-го на первое место. В пресс-службе минэкономразвития Челябинской области «Известиям» объяснили, что ожидают улучшения платежеспособности граждан в 2020 году. Это означает уменьшение объема дефолтной задолженности, пояснили там.

про
деньги дефолтный кредит
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Снижение суммы просроченной задолженности в Москве свидетельствует об экономическом развитии и большем количестве возможностей заработать, считает гендиректор коллекторского агентства «МБА Финансы» Федор Вахата. В регионах растет просрочка из-за нехватки средств на жизнь, добавил он. По его словам, граждане вынуждены выбирать: платить им по ссудам или покупать продукты.

В пресс-службе губернатора Нижегородской области и комитета финансов Санкт-Петербурга порекомендовали обратиться за объяснением в ЦБ. Там оперативно не ответили на запрос «Известий» о причинах дефолтов в регионах. В остальных субъектах не смогли оперативно прокомментировать, по какой причине изменилась ситуация с просроченной задолженностью.

Инфографика

Финансовое положение граждан определяет динамику средней суммы просрочки, утверждает гендиректор коллекторского агентства НСВ Роман Волосников. По его словам, формула простая — чем меньше денег в кармане у человека, тем выше размер неуплаченных долгов.

Ранее «Известия» сообщали об улучшении экономического здоровья населения субъектов. Оценивались, сколько возможно купить за среднедушевой доход, розничный торговый оборот на одного гражданина, индекс потребительских цен и уровень безработицы. Как сообщили в пресс-службе рейтингового агентства «Эксперт РА» закредитованность граждан в расчет не принималась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бедность не доход: малоимущим должникам предлагают сохранить минимум
Законодатели считают, что при взыскании следует учитывать социальное положение граждан и состояние их здоровья
Не спят спокойно: россияне стали хуже платить налоги на имущество
Задолженность по сборам за землю, недвижимость и автомобили выросла почти до 195 млрд рублей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020