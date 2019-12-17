Не взыщите грубо: количество жалоб на коллекторов рекордно выросло

Приставы в январе-октябре 2019 года получили рекордные 23,4 тыс. жалоб на взыскателей просроченной задолженности. Это на 35% больше, чем за десять месяцев 2018-го, рассказали «Известиям» в ФССП . Чаще всего граждане сообщают о навязчивых звонках и сообщениях, в том числе близким должника, а также о раскрытии персональных данных и психологическом давлении. Самые жесткие методы работы применяют МФО и организации, не включенные в реестр коллекторов, пояснили приставы . Эксперты связывают увеличение количества обращений с тем, что теперь должники лучше знают, куда идти за защитой.

На что жалуются

Граждане всё чаще действуют активно, когда им кажется, что их права ущемляют. Если за 10 месяцев 2018 года Федеральная служба судебных приставов получила 17,4 тыс. обращений, то за аналогичный период 2019-го года уже 23,4 тыс., что почти на 35% больше. Это рекордный показатель с момента наделения приставов надзорными функциями в 2017 году. При этом именно на «черных» кредиторов и взыскателей в этом году заявили на 70% больше, чем в прошлом: 2,7 тыс. обращений. Общая сумма штрафов, которую суды назначили за нарушения закона о коллекторах, за десять месяцев 2019-го увеличилась на 48,5%, до 91,9 млн рублей.

Приставы не раскрыли информации по категориям жалоб, но это сделали в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). В нее должники тоже сообщают о недопустимом поведении взыскателей. Организация следит за соблюдением профильных законов и стандартов работы ее участниками — коллекторами. С января по октябрь 2019 года россияне обращались на 20% чаще по сравнению с прошлым годом: поступило более 5,5 тыс. заявлений.

Чаще всего за это время коллекторы превышали разрешенное количество контактов с должниками. На этот пункт пришелся 31% всех жалоб. В 22% взыскатели звонили другим людям. В 17% раскрывали персональные данные должников. 8% обращений пришлось на психологическое давление . Часть поступивших жалоб направлена на действия МФО, банков, а также на «черных» кредиторов и не включенных в реестр ЦБ взыскателей, которые действуют вне правового поля.

— Уровень жизни и доходов россиян не меняется в лучшую сторону, поэтому проблемные должники ищут возможность не выплачивать кредит. Такие граждане лишились возможности перекредитоваться в банке или в легальном МФО, где ссуду также не одобрят из-за вступления в силу показателя долговой нагрузки. Такой заемщик вынужден обращаться к «черным» кредиторам, а их «соседями» выступают нелегальные коллекторы , — рассказал «Известиям» директор по работе с частными клиентами «БКС Премьер» Николай Соколов.

Количество жалоб выросло благодаря информированию о такой возможности, заявили в ФССП. Увеличение почти на 50% общей суммы штрафов коллекторов связано не только с работой приставов, но и с тем фактом, что за неоднократные нарушения судьи назначают более жесткие наказания , уточнили в пресс-службе. Напомним, что по закону для юрлиц предусмотрены санкции от 20 тыс. до 2 млн рублей.

Больше огласки

В общественной организации ОНФ «За права заёмщиков» положительно оценивают рост количества жалоб. Это демонстрирует, что 230-ФЗ о коллекторской деятельности работает. Также увеличение числа обращений свидетельствует о том, что граждане становятся более осведомленными и активнее отстаивают свои права, указал эксперт проекта Михаил Алексеев.

— Мы считаем, что нарушителей закона следует не только штрафовать, но и придавать огласке названия организаций и имена руководителей. Репутационное давление будет дополнительным стимулом для исполнения закона. Добросовестные участники рынка смогут видеть экономический смысл в соблюдении правил, — считает он.

Впрочем, Минюст разместил новый проект закона о коллекторской деятельности со своим видением будущего рынка взыскания. Министерство предлагает распространить действие документа на всех, кто занимается возвратом просроченной задолженности граждан. Это означает, что под регулирование попадут не только управляющие и ресурсоснабжающие организации, на которые оно ранее не распространялось, но и другие юридические лица . При этом правила взыскания долгов за ЖКХ будет устанавливать правительство.

Из других нововведений — «робот-коллектор», который должен сообщать, что должник общается с автоматизированным интеллектуальным агентом. Так же как и при взаимодействии с оператором колл-центра, робот обязан назвать ФИО либо наименование кредитора или коллекторского агентства. Количество контактов по телефону предлагается увеличить в два раза: не превышать двух звонков в день, не чаще четырех в течение недели и не более восьми в месяц. Согласно тексту, законопроекта новая редакция должна вступить в силу с 1 января 2021 года.