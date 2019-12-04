Запретная схема: депутаты отрезают коллекторов от ЖКХ

Коллекторы окончательно потеряют доступ к долгам за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий законопроект будет разработан до конца января 2020 года, рассказал «Известиям» глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Законодательный запрет продавать задолженность по коммунальным платежам профессиональным взыскателям вступил в силу этим летом, однако его можно обходить через агентский договор. В ОНФ подчеркивают: даже полное отстранение коллекторов от работы с неплательщиками не решит проблему с незаконными практиками со стороны управляющих компаний. Например, такими как вывешивание листков с персональными данными и не уплаченной суммой.

Любые лазейки

Законопроект, запрещающий коллекторам по агентской схеме работать с задолженностью за ЖКУ, рассмотрят в весеннюю сессию, сообщил Анатолий Аксаков. По его словам, депутаты внимательно следят за развитием ситуации с долгами граждан за жилищно-коммунальные услуги.

— Любые лазейки пресечем. Полностью запретим. Мы уже подготовили протокол Совета законодателей, в котором зафиксировали, чтобы коллекторы не использовали агентскую форму взыскания, — заявил депутат.

По его словам, соответствующий документ разработают в период с декабря 2019 года по январь 2020-го. Это не займет много времени, потому что требуются поправки небольшого объема, добавил Анатолий Аксаков.

госдума Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Автор цитаты Существует два вида передачи долгов коллекторам: переуступка прав требования (цессия) и агентская схема. Первый способ — это то, что называется продажей. По второму долги остаются в собственности кредитора, но организация заключает с профессиональными взыскателями агентский договор, по которому последние получают фиксированный процент с возвращенных денег.

Летом 2019-го вступил в силу закон, запрещающий продавать коллекторам долги за оплату жилищно-коммунальных услуг . Нормативный акт защитит жилищные права россиян, сказала тогда его автор вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая.

Коллекторы хотят возвращать долги за услуги ЖКХ по агентской схеме, которая законом не запрещена, рассказал «Известиям» глава комитета по агентскому бизнесу Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Виктор Семендуев . По его словам, существует категория взыскателей (управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и т.д.), которые не подчиняются профильному закону, поэтому и возникают перегибы: листки на дверях подъездов с ФИО граждан и информацией о не уплаченной сумме, а также так называемые пирамиды позора.

Ранее «Известия» писали о компаниях из Самары, которые размещали бетонные сооружения с громкоговорителями рядом с домами неплательщиков. Из динамиков звучала запись с ФИО, причиной долга и его размером. Тогда самарские управляющие компании (УК) назвали такой способ давления действенным.

В НАПКА отказались отвечать на вопрос «Известий» об агентском взыскании долгов за коммунальные платежи. Президент ассоциации Эльман Мехтиев также не стал обсуждать эту тему.

самара Во время установки сотрудниками ЖКХ бетонной пирамиды с надписями «Здесь живет должник» и «Вы должны» у подъезда одного из многоквартирных домов Фото: ТАСС/Альберт Дзень

По данным Росстата, объем дебиторской задолженности граждан за ЖКУ в 2018 году составил 525,39 млрд рублей. Сведения за 2019-й нельзя напрямую сопоставить с прошлогодними, потому что поменялась методология подсчетов. Теперь ведомство вычисляет долги по двум категориям. К первой относятся неплатежи перед исполнителями коммунальных услуг. В многоквартирном доме это может быть УК, товарищество, кооператив. Ко второй — не уплаченные деньги по прямым договорам с ресурсоснабжающими организациями.

Граждане задолжали исполнителям коммунальных услуг за первое полугодие 2019-го 257,13 млрд рублей. Неплатежи по второй категории составили 290,26 млрд. В общей сложности долги достигли 547,39 млрд рублей.

В ФССП не ответили на вопрос «Известий» об отношении службы к взысканию долгов за услуги ЖКХ по агентской схеме.

Вне закона

Если в законе о деятельности коллекторов закреплен порядок их действий, то процесс досудебного взыскания профессиональными участниками рынка ЖКХ никакими нормами не регламентирован , заявила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Жалобы от населения на неправомерные действия профессиональных участников рынка жилищно-коммунальных услуг в ОНФ поступают регулярно, подчеркнула правозащитница.

— Фактически УК и другие ресурсоснабжающие организации не ограничены в методах напоминания о долгах, в итоге они часто ничем не отличаются от способов взыскания и нарушают права граждан на частную жизнь, — подчеркнула Евгения Лазарева.

Организации воздействуют на психику населения. Для этого вывешивают на подъездах списки должников либо звонят по телефону и требуют вернуть долг. Некоторые даже отключают электричество и другие услуги. Принятый законопроект Ирины Яровой не отвечает на вопрос, каким образом бороться с такими действиями в отношении граждан, отметила Евгения Лазарева.

долги Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Кредиторы и коллекторы обязаны соблюдать закон о возврате просроченной задолженности (230-ФЗ). Однако организации, предоставляющие услуги ЖКХ, — нет, указал партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Станислав Данилов. По его словам, в законодательстве есть пробел. Непонятно, чем руководствовались депутаты, выведя УК из-под действия 230-ФЗ, хотя в изначальной версии проекта на них распространялись все ограничения, заявил он . Теперь эта категория юрлиц ничем не регулируется, пояснил адвокат.

В управляющих компаниях отметили, что нормативное закрепление правил облегчило бы им работу. Законодательное регулирование деятельности предпочтительнее , потому что четкие регламенты повышают конструктивность взаимодействия между должником-потребителем и поставщиком коммунальных услуг, сообщили в пресс-службе управляющей компании «ПИК-Комфорт». Возможность передавать по агентской схеме долги за услуги ЖКХ на взыскание коллекторам — тема спорная, требующая регламентации на законодательном уровне, добавили там.

В группе ПСН, владеющей УК «ПСН Хоум», и Национальном жилищном конгрессе не ответили на запрос «Известий» об отношении к пробелу в законе и передаче долгов профессиональным взыскателям.