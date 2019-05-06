Коллектор не звонит дважды: взыскатели просят доступ к телефонам должников

Коллекторы хотят получить доступ к телефонам должников, которые те указывают в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Это следует из письма «Национальной ассоциации коллекторских агентств» (НАПКА) в Госдуму, с которым ознакомились «Известия». Таким образом, уверены в саморегулируемой организации, можно решить проблему звонков гражданам, чьи номера заемщики ошибочно или специально указывают в анкетах. Соответствующие поправки взыскатели предлагают ко второму чтению внести в законопроект о создании единой информационной системы проверки сведений об абоненте. Опрошенные «Известиями» эксперты и данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП) подтверждают, что проблема звонков третьим лицам действительно серьезная. Однако предложенный коллекторами способ ее решения может нести и дополнительные риски.

Позвольте телефончик

В начале марта Госдума приняла в первом чтении законопроект, вносящий изменения в ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма». Основная цель норматива — создание единой информационной системы проверки сведений об абоненте, которой могут пользоваться ЦБ РФ, банки и операторы платежных систем, а также операторы услуг платежной инфраструктуры и другие организации. Делается это для того, чтобы номера граждан не использовались несанкционированно, в том числе и взыскателями долгов.

Коллектор Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Справка «Известий» Система проверки сведений об абоненте представляет собой единую точку подключения для всех участников взаимодействия на базе универсального программного интерфейса (шлюз), который при этом не осуществляет сбор и хранение предусмотренной законопроектом информации. При получении запроса пользователя он будет автоматически перенаправляться оператору мобильной связи, который обслуживает номер абонента. Данные об абонентах также будут передаваться операторами связи с использованием системы проверки сведений об абоненте.

Законопроект уже был раскритикован экспертным сообществом — в частности, из-за того, что его реализация повлечет ослабление защиты персональных данных. Поэтому документ нуждается в серьезной доработке ко второму чтению. В СРО коллекторов также полагают, что отсутствие согласия абонента на проверку — а такая норма содержится в законопроекте — а также отсутствия доступа к информации, например, для взыскателей, создает новые проблемы, не решая старых.

«Поставленные законопроектом цели, по мнению ассоциации, могут быть достигнуты иным способом, а именно закреплением в законе возможности предоставления абонентом согласия на проверку конкретным лицом данных о принадлежности абоненту телефонного номера у оператора связи на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) посредством Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). При поступлении оператору связи требования пользователя о проверке принадлежности телефонного номера абоненту, оператор обязан обращаться в ЕПГУ для подтверждения наличия согласия абонента на предоставление такой информации», — говорится в письме СРО НАПКА, которое направлено в Госдуму.

Коллектор Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

В документе также отмечается, что «при этом взаимодействие пользователей и операторов связи может осуществляться как на основании заключенных между ними прямых соглашений, так и с использованием платформенных решений, создаваемых участниками рынка за свой счет». Таким образом, считают в СРО коллекторов, можно урегулировать некоторые спорные моменты, которые возникают в процессе их деятельности, поэтому предложенные ей поправки нужно учесть при подготовке законопроекта ко второму чтению. По мнению взыскателей, прежде всего, это позволит избежать ситуации, когда коллекторы или кредиторы беспокоят третьих лиц.

Без долгов виноватые

Проблема действительно существует. Как показывает анализ обращений в ФССП (регулирует деятельность коллекторов), жалобы от людей, которым поступают звонки с требованием вернуть кредит, которого они не брали, входят в тройку лидеров. Без вины виноватые люди становятся жертвами заемщиков, которые либо ошибочно, но чаще всего сознательно, указывают их телефон в анкете на получение кредита. Нередко граждане устраивают себе проблемы собственными руками.

— Эксперты Общероссийского народного фронта в своей практике регулярно сталкиваются с ситуациями, когда люди покупают sim-карты с рук у метро и вокзалов и приобретают вместе с «красивым» номером уйму проблем с взыскателями. Это происходит из-за того, что предыдущий пользователь номера оказался недобросовестным заемщиком или мошенником, который не собирается возвращать долги, — рассказала «Известиям» руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

При этом, добавила она, при возбуждении уголовных дел и проведении доследственных проверок в таких случаях часто выясняется, что предыдущим владельцем номера было юридическое лицо.

— На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга, — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев. — Безусловно, при таком контакте люди высказывают недовольство и возмущение, и это вполне логично. Однако мало кто понимает и знает, что на текущий период коллекторские агентства не имеют права проверять данные, переданные им в реестре, и вынуждены работать с тем, что есть.

Глава СРО коллекторов признал, что дело не только в снижении жалоб на действия взыскателей, но и в элементарной экономии — «пустые» звонки тоже стоят денег и никакой выгоды не несут, являясь совершенно бесполезными.

— Возможность проверить телефон в базе ЕАИС нужна для идентификации настоящего телефонного номера заемщика при заключении договора или в будущем, например, при поступлении жалоб от физических лиц на безосновательные звонки взыскателей, — считает юрист международной юрфирмы «Ильяшев и партнеры» Иоанна Щербакова.

Коллектор Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Однако она обратила внимание, что подобная мера повлечет за собой и дополнительные риски в отношении защиты персональных данных. По мнению юриста, осуществлять процедуру идентификации номера лучше на уровне банка при выдаче кредита.

Евгения Лазарева уверена, что подключение коллекторов к ЕСИА для проверки номера вряд ли станет действенным способом защиты третьих лих при осуществлении процедуры взыскания. Во-первых, отметила она, на сегодняшний день полной верифицированной базы мобильных номеров нет даже у операторов связи. Во-вторых, использование гражданами портала госуслуг не предполагает обязательного указания номера телефона, который привязан к паспорту гражданина. Сейчас регистрацию на портале можно пройти с использованием адреса электронной почты или номера СНИЛС.

— Многие профили на портале госуслуг людям заводят их родственники и близкие, поскольку те не могут сделать этого самостоятельно, не обладают необходимым уровнем компьютерной грамотности. Я сейчас говорю, главным образом, о пожилых людях. В таких ситуациях те, кто заводят профили своим родителям, бабушкам и дедушкам, указывают в графе «контактный номер телефона» свой номер, — подчеркнула руководитель проекта ОНФ.

Средства самообороны

Пока не создан действенный механизм защиты третьих лиц, специалисты рекомендуют предпринять некоторые действия, если вы попали в неприятную ситуацию. Конечно, самостоятельно противостоять коллекторам в такой ситуации сложно, согласна юрист Иоанна Щербакова: коллекторы никогда не перестанут звонить, если вы будете по телефону объяснять им, что не являетесь должником.

— Словесного противодействия в данной ситуации явно недостаточно, потому что по каким-то причинам ваш номер числится в базе как номер человека, у которого имеется просроченная задолженность, — отметила юрист.

Гражданам, которых незаслуженно тревожат звонками коллекторы, она рекомендовала уточнять информацию об агентстве или кредитной организации, на которую они работают.

— Эту информацию по действующему законодательству коллектор обязан вам сообщить. Дальше следует обратиться в эту кредитную организацию с заявлением о том, что ваш номер ошибочно указан в базе данных заемщиков, и попросить исключить его из этой базы. Шансов на удовлетворение заявления будет больше, если вы предоставите договор об оказании услуг связи, — сказала Иоанна Щербакова.

Коллектор Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

По ее словам, у банка обязательно нужно взять справку или другой документ, который подтверждает отсутствие задолженности перед банком. Последний этап — передача полученных от кредитной организации документов в адрес коллекторского агентства.

— В большинстве случаев этих действий достаточно, чтобы через какое-то время звонки прекратились, — заключает юрист.

Если этого не произошло, то можно обратиться с жалобой, для начала в ФССП, выступающей регулятором этой отрасли. По данным службы, в прошлом году принято к рассмотрению 21 980 обращений граждан на взыскателей, что на 33% больше, чем в 2017 году. При этом 67% поступивших обращений составляют жалобы в отношении нелегальных коллекторов, не включенных в реестр.

Из рассмотренных обращений обоснованными признаны 1 623 обращения, что в два раза больше, чем в 2017 году. Из них 851 — в отношении юридических лиц, включенных в государственный реестр, и 772 — в отношении лиц, в него не включенных.​