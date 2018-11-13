Тревожная весть: банки и МФО уведомят заемщиков о коллекторах по SMS

Банки и микрофинансовые организации (МФО) должны будут по SMS и электронной почте оповещать клиентов о привлечении к взысканию их задолженности коллекторов. К разработке соответствующего законопроекта приступил комитет Госдумы по финансовому рынку. Об этом «Известиям» рассказал его председатель Анатолий Аксаков. Участники рынка поддержали нововведение. По словам экспертов, новый способ уведомления будет более эффективным, чем нынешний — заказным письмом. Впрочем, некоторые заемщики могут сменить номер телефона или указать неверный e-mail при подаче заявки на кредит, и в этом случае у кредиторов также возникнут сложности с информированием клиентов.

Поправки, обязующие банки и МФО оповещать заемщиков по SMS и электронной почте о привлечении профессиональных взыскателей к возврату задолженности, планируется внести в закон о коллекторской деятельности. По словам Анатолия Аксакова, сейчас складывается ситуация, когда граждане не в курсе, что к взиманию долга привлечены коллекторы, а те уже начинают свою работу. Причем взыскатели не всегда соблюдают закон и звонят гражданам и их родственникам ночью или рано утром, информируют работодателей о проблемах клиента, инициируют встречи с ним чаще двух раз в неделю.

По действующему законодательству, кредиторы должны сообщать заемщикам о привлечении взыскателей заказным письмом по почте с уведомлением о вручении. А коллекторы не могут беспокоить граждан в период с 22 часов до 8 часов в будни и с 21 часов до 9 часов в выходные, встречи с должниками ограничены двумя в неделю.

В Центробанке не ответили на вопрос «Известий» о том, насколько уведомление заемщиков о привлечении коллекторов по электронным каналам связи повлияет на эффективность сбора долгов. В Сбербанке, ВТБ и Почта Банке поддержали нововведение. По их мнению, оно будет способствовать более оперативному уведомлению заемщиков. В остальных банках из топ-40 не ответили на вопросы «Известий» о том, как законопроект отразится на их работе. В крупнейших МФО «Езаем», «Монеза» и «Городская Сберкасса» также поддержали инициативу комитета по финрынку.

Преимущество заказного письма в том, что отправитель может быть уверен: оно дошло до адресата, считает директор по развитию бизнеса «БКС Премьер» Антон Граборов. Но это срабатывает только в том случае, если получателя удастся найти по конкретному адресу и вручить ему документ, уточнил эксперт. Достаточно много людей живет не по месту регистрации, заказные письма сначала ждут их на почте, а потом возвращаются отправителю, констатировала эксперт федерального проекта по финансовой грамотности «Финшок» Татьяна Кирик. К тому же люди нечасто забирают такие документы, особенно зная, что они могут прийти из банка, где должник получал заем, добавил зампред Локо-банка Андрей Люшин. Замдиректора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева добавила, что часть граждан, получая уведомления, забывают сходить на почту, а некоторые игнорируют извещение намеренно, надеясь, что оттянут сроки встречи с профвзыскателями.

Оповещение с помощью SMS и электронной почты будут эффективнее, поскольку человек прочитает их везде, где бы не находился, указал Антон Граборов. Новый способ уведомления является более оперативным и позволяет перехитрить «умных» должников, добавляет Анна Кокорева. В этом случае игнорировать его не получится, пояснила она. Но все равно не существует 1стопроцентно эффективного способа оповещения — неплательщик может, например, сменить номер телефона или указать неправильный адрес электронной почты при подаче заявки на кредит, посетовал Антон Граборов.

Эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов уверен: сэкономленное на новом методе оповещений время положительно повлияет на должников, они смогут раньше начать преинимать меры для решения своих проблем.