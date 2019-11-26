С баланса вон: банки стали раньше передавать долги коллекторам

Банки всё чаще передают в работу коллекторам «молодые» долги. С января по сентябрь 2019-го финансовые организации отправляли на агентское взыскание кредиты с просрочкой 181–360 дней в два с половиной раза чаще, чем за аналогичный период прошлого года . Об этом говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств ( НАПКА ), с которым ознакомились «Известия». Для заемщиков сокращение срока означает, что профессиональные взыскатели начинают тревожить их раньше. Впрочем, эксперты отметили, что такая динамика больше характерна для некрупных банков: финансовые организации из топ-30 предпочитают возвращать долги самостоятельно.

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Чаще всего — в 61,2% случаев — банки передают коллекторам кредиты, по которым граждане не платят больше 721 дня (почти два года). Однако в последнее время этот срок сокращается: в январе–сентябре 2017-го финансовые организации продавали профессиональным взыскателям такие ссуды в 79,7% случаев. Перераспределение произошло в пользу долгов, которые не гасят 181–360 и 361–720 дней. Особенно сильно — в два с половиной раза, до 15% — вырос первый вид просрочек. Вторые еще с прошлого года составляют 21% . Об этом говорится в данных НАПКА (есть в распоряжении редакции). По итогам девяти месяцев 2019 года, объем просроченных банковских кредитов, переданных профессиональным взыскателям в рамках агентской схемы, составил 453 млрд рублей. Это на 10% больше аналогичного показателя прошлого года.

— Думаю, через год рынок придет к тому, что средний срок передачи долга банками коллекторам составит 200 дней. Кредитные организации сконцентрировались на увеличении доли рынка. Их задача — быстро отработать заявку на заем, а затем отдать или продать кредит, — считает вице-президент коллекторского бюро «Кредитэкспресс Финанс» Виктор Семендуев.

Э1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Опрошенные «Известиями» банки из топ-30 стараются взыскивать долги самостоятельно. При работе с просрочками по розничным кредитам Росбанк привлекает коллекторские агентства после попыток внутренней службы взыскания, заявил заместитель директора департамента по работе с просроченной задолженностью финансовой организации Евгений Сеньковский. При этом он отметил, что более 98% портфеля удается взыскать без внешних помощников.

— Если клиент по разным причинам допускает просрочку по займу, банк с помощью кредитных каникул, реструктуризации и других инструментов стремится вернуть его в график платежей, — пояснил «Известиям» начальник управления по работе с просроченной задолженностью физических лиц Ак Барс Банка Ильфат Шарыпов.

ВТБ на регулярной основе сравнивает собственную и рыночную эффективность взыскания, сообщили в пресс-службе банка. Исходя из результатов, кредитная организация определяет пути дальнейшей работы с просроченными долгами, добавили там. В Совкомбанке всегда взыскивают долги самостоятельно.

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В банке «Ренессанс Кредит» средний период просрочки на момент передачи коллекторам составляет 100 дней, рассказала «Известиям» исполнительный директор кредитной организации Анастасия Малкова. Пилотируется проект по передаче долгов с неплатежами от 60 дней.

В чем причины

Информация о сокращении времени, спустя которое ссуды переходят коллекторам, свидетельствует о росте доли невозвратных долгов у банков, не входящих в топ-30 , утверждает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Признанные безнадежными кредиты снижают ликвидность банка, поэтому им выгодно побыстрее списывать их с баланса, добавил главный стратег инвестиционной группы «Универ Капитал» Дмитрий Александров. По словам эксперта, кредитные организации стараются не афишировать перед общественностью факт передачи долгов профессиональным взыскателям.

ЦБ не ответил на вопросы «Известий» о рисках ранней обработки просроченных кредитов коллекторами и о планах ограничения этих сроков.

Причина наступления просрочки по банковским долгам заключается не в саботаже заемщика, а в его сложном положении, обусловленном серьезными проблемами : потерей дохода, ухудшением здоровья, несчастными случаями и другими неприятными и болезненными ситуациями, считает руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. По ее словам, в таких ситуациях граждане испытывают стресс, а сложности с исполнением обязательств усиливают давление. С точки зрения бизнеса, плохие долги — это неликвидный актив на балансе, от которого пытаются избавиться.

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— Не все должники понимают, что можно обратиться к кредитору с просьбой о реструктуризации долга или предоставлении платежных каникул. Не знают, что существует процедура персонального банкротства . Не понимая, как нужно в такой ситуации себя вести, граждане отмалчиваются и занимают оборонительную позицию, — указала правозащитница.

Более ранняя передача долгов коллекторам не подстегнет население быстрее гасить кредиты, потому что у россиян просто нет лишних средств, считает Артем Деев. Многие выплачивают по 2–3 займа одновременно. Если работающий член семьи заболевает, получает травму или теряет работу, то денег на выплату не остается вообще. В такой ситуации единственный вариант — признать себя банкротом. Впрочем, по словам экспертов, запускать эту процедуру разумно, только если сумма долга превышает 300 тыс. рублей.