Что в номере тебе моем: банки идентифицируют клиентов по телефону в 2020-м

Банки смогут верифицировать клиентов по мобильному телефону с 2020 года. Соответствующий законопроект должен быть принят до конца 2019-го, рассказал «Известиям» глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков. Нововведение призвано защитить граждан, которые получают «токсичный» номер должника от сотового оператора и становятся жертвой звонков коллекторов. Однако в этом случае возможны неудобные последствия и для самих граждан. Например, если номер будет оформлен на другого человека, даже родственника, кредитная организация может отказать в обслуживании. Финансовый сектор инициативу принимает с осторожностью, у связистов она вызывает возражения.

Спасет от коллекторов

Госдума в октябре рассмотрит во втором чтении законопроект, который позволит банкам верифицировать номера телефонов клиентов, рассказал инициатор документа Анатолий Аксаков. Единая информационная система проверки сведений об абоненте (ЕИС) заработает уже в 2020 году. По словам представителя Минкомсвязи, рынок также ожидает, что законопроект будет принят до конца этого года.

Предполагается, что оператором системы проверки сведений об абоненте станет Центральный НИИ связи (ЦНИИС), однако окончательное решение еще будет принимать правительство, рассказали Анатолий Аксаков и представитель Минкомсвязи. По словам последнего, это будет негосударственная система, которую ЦНИИС создаст сам, компенсируя расходы за счет сотовых операторов. За подключение к системе банкам придется платить.

банки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

ЕИС будет полезна кредитным организациям с точки зрения идентификации клиента и как инструмент противодействия мошенничеству , пояснил «Известиям» начальник управления аналитики департамента розничных рисков Росбанка Левон Торозян. Новый механизм даст банкам возможность проверять, действительно ли номер мобильного, который клиент указывает в договоре, принадлежит ему. С одной стороны, если телефон оформлен не на того человека, который пришел за услугой, кредитная организация вправе отказать ему в обслуживании. С другой — если не подтвержден абонентский номер должника, гражданина не смогут беспокоить коллекторы.

И так давно всё проверяют

По словам президента Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), Эльмана Мехтиева, в 25% случаев коллекторы беспокоят не того человека. Задолженность может быть переуступлена несколько раз, и тогда ситуация напоминает замкнутый круг, добавил он.

Возможность верификации по номеру мобильного повысит эффективность проверки, полагает руководитель направления департамента розничного бизнеса Новикомбанка Евгений Гладилин. По его словам, банки и сейчас могут использовать данные сотовых операторов для оценки клиента, но отсутствие единой платформы создает сложности. Диапазон использования «сервиса одного окна» может быть широким, добавил он, но остается вопрос, кто будет нести ответственность за ошибки в его работе.

банки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Когда у кредитной организации возникают сомнения в актуальности номера клиента, использование ЕИС обосновано и экономически целесообразно , полагает зампред правления Совкомбанка Алексей Панфёров. Но в случае технических сбоев в системе это может замедлить обслуживание клиентов, предупредил он.

Актуальность законопроекта вызывает сомнения, он может оказаться невостребованным, сказала «Известиям» руководитель департамента по развитию клиентской базы «БКС Премьер» Ольга Певная. Возможность сверки номера мобильного у банков есть давно. Проверка телефона каждого клиента бессмысленна, это неоправданные затраты, уверена она. Зато банкам была бы интересна база данных засвеченных в незаконных операциях номеров.

Связистов взяли за больное

Сотовые операторы не скрывают, что законопроект им не нравится. Он устанавливает негативный прецедент — госрегулирование тарифов на коммерческие услуги компаний, сказал «Известиям» представитель «Мегафона» . Он подчеркнул: бремя финансирования ЕИС не определено, и если она будет создана на базе госучреждения, то, вероятно, потребуется доработка информационных систем и закупка необходимого софта. По мнению представителя «Мегафона», тестирование на базе ЦНИИС не гарантирует, что система будет работоспособна для федеральных операторов связи с абонентской базой в несколько десятков миллионов человек.

банки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Банки давно взаимодействуют с сотовыми операторами для противодействия мошенничеству, напомнил представитель Tele2 . Однако им хочется узнавать не только факт принадлежности номера, но и события, связанные с клиентом (смена сим-карты, расторжение абонентского договора и так далее). Законопроект Анатолия Аксакова закрепляет предоставление банкам той категории сведений, которые не относятся к персональным данным, и это положительный момент этой инициативы, добавил он. Расходы же на создание инфраструктуры, скорее всего, понесет посредник, который появится между банками и операторами.

Вымпелком («Билайн») недоволен, что функциональные возможности ЕИС были протестированы в ходе испытаний специалистами ЦНИИС с участием кредитных организаций, при этом ни один из крупнейших операторов связи в пилоте не принимал участия, отметил его представитель.