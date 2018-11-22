Денежные артерии: банкоматы выдадут купюры по рисунку вен

Российские кредитные организации изучают вопрос переоборудования банкоматов для проверки клиентов по рисунку вен. Об этом «Известиям» рассказали официальные представители ВТБ и Тинькофф-банка. После апгрейда АТМ россиянам не понадобится карта для снятия наличных, совершения платежей и переводов через аппараты. По словам экспертов, идентификация по ладони считается одной из самых надежных в мире, соответствующие биометрические параметры хранятся 10 лет. Впрочем, при повреждении руки идентификация граждан будет затруднена. Эксперты не исключают, что в будущем банкоматы будут распознавать клиентов по отпечаткам пальцев, сетчатке глаза, а также анализировать поведенческие характеристики клиентов. Например, скорость печати по клавишам аппаратов.

В ВТБ исследуют технологию распознавания граждан по рисунку вен и возможность ее применения в АТМ, сообщили «Известиям» в пресс-службе банка. Официальные представители Тинькофф-банка рассказали, что также изучают имеющиеся решения по венозным отпечаткам, чтобы оценить их применимость в банкоматах сети кредитной организации. В финансовых институтах не уточнили, когда планируется переформатировать аппараты и сколько устройств подлежат апгрейду. В пресс-службах других банков из топ-40 не ответили на вопрос «Известий», изучают ли они возможность внедрения такой технологии в своих АТМ.

Когда банкоматы будут переоборудованы, граждане смогут с их помощью совершать операции (снимать наличные, делать переводы) без карты: она будет привязана к отпечатку вен клиентов. В этом плюс для гражданина: не придется носить «пластик» с собой. Для того чтобы проходить проверку по контуру линий на ладони, им нужно будет предварительно сдать биометрию в офисах кредитных организаций.

Преимуществом проверки по рисунку вен является то, что этот биометрический параметр хранится 10 лет (в отличие от двух-трех лет для изображения лица и слепка голоса), уточнил директор по развитию бизнеса «БКС Премьер» Антон Граборов. Сканирование ладони позволит повысить защиту операций в АТМ: этот параметр устойчив к хакерским атакам, добавила старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. В отличие от изображения лица или слепка голоса рисунок вен сложно подделать.

Распознавание по контурам артерий — довольно точный и надежный метод, имеющий высокую степень защиты от взлома, указала эксперт Международного финансового центра Ольга Прохорова. В отличие от отпечатков пальцев эта технология позволяет избежать ошибок входа, которые возникают, к примеру, когда ладони загрязненные, влажные или, наоборот, пересушенные. С данной проблемой знакомы все владельцы устройств, использующих touch-id, добавила она. Впрочем, в случае возможного повреждения ладони, которое затронет контуры артерий, клиенту нужно будет прибегнуть к другим способам идентификации, отметила эксперт.

Главный недостаток распознавания по рисунку вен — высокая стоимость оборудования для проверки. По оценкам зампреда Локо-банка Андрея Люшина, на переформатирование одного АТМ понадобится 1 млн рублей. Тем не менее банки держат тренд на цифровизацию и планируют в перспективе уйти от карт. В этом случае им больше не придется нести затраты на выпуск «пластика». Также повышается точность распознавания клиентов и снижается вероятность мошенничества (меньше возможности украсть карту).

Российские банкоматы уже опознают россиян по изображению лица и голосу. По словам Андрея Люшина, в дальнейшем автоматы смогут идентифицировать граждан по отпечаткам пальцев и сетчатке глаза. Также не исключено, что аппараты смогут распознавать поведенческие характеристики клиентов, например анализировать скорость печати по клавишам, добавила Ольга Прохорова.

Банкоматы, проверяющие граждан по рисунку вен ладони, распространены в мире, в частности, в Бразилии (Bradesco Bank), Турции (Ziraat Bank), Германии (Deutsche Bank), Японии (Ogaki Kyoritsu Bank, Tokyo Mitsubishi Bank), Южной Корее (Shinhan Bank), Китае и других странах. В ряде банков, например в Bank of China Hong Kong, есть сканирование вен пальца (FingoPay).