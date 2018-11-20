Не того софта ягоды: небольшие банки не будут собирать биометрию

Банки с капиталом до 1 млрд рублей не будут собирать изображения лиц и голосовые слепки россиян. В то же время маленькие кредитные организации смогут идентифицировать граждан по Единой биометрической системе (ЕБС). Соответствующий законопроект подготовил комитет Госдумы по финансовому рынку. Об этом «Известиям» рассказал его председатель Анатолий Аксаков. По словам участников рынка, новация будет стимулировать развитие небольших финансовых организаций, благодаря освобождению их от миллионных затрат на сбор биометрических данных. Впрочем, в удаленных регионах России помимо маленьких банков зачастую присутствует один лишь Сбербанк, который собирает биометрию только для себя. И сдавая ему свои параметры, граждане автоматически становятся его клиентами.

По словам Анатолия Аксакова, в настоящее время законопроект согласовывается с Центробанком. Поправки вносятся в закон 482-ФЗ, регулирующий механизм удаленной биометрической идентификации физлиц. Глава думского комитета по финрынку пояснил, что сбор изображений лиц и голосовых слепков россиян ложится тяжелым бременем на маленькие банки, поэтому их необходимо освободить от переоборудования отделений и получения биометрических шаблонов. По оценкам Ассоциации российских банков, на переформатирование одного офиса под сбор параметров граждан требуется 5 млн рублей. Самая большая часть расходов приходится на программный софт, который необходим для передачи данных в ЕБС (для того чтобы проверять граждан по изображениям лиц и голосовым слепкам он не требуется, достаточно подключиться к системе). Стоимость одного комплекта, состоящего из видеокамеры высокого разрешения, микрофона и штатива, не превышает 20 тыс. рублей, отметили в пресс-службе ВТБ.

— 5 млн рублей — это непосильные затраты для кредитных организаций с базовой лицензией, имеющих капитал до 1 млрд рублей, — пояснил Анатолий Аксаков.

В ЦБ «Известиям» сообщили, что законопроект поступил в Банк России, и он выскажет свою позицию в ходе обсуждения документа в Госдуме. В октябре этого года председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на форуме Finopolis сообщила, что ЦБ рассматривает возможность освобождения маленьких банков от сбора биометрии. По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», капитал менее 1 млрд рублей в настоящее время — у 211 банков из 496 действующих по всей стране. В основном они расположены в удаленных регионах России.

В Росбанке, банке «Открытие» и Локо-банке уверены, что новация логична и будет стимулировать развитие небольших кредитных организаций, благодаря освобождению их от дополнительных расходов, сообщили «Известиям» в финансовых институтах. Для банковского рынка это в целом позитивно: на нем останутся малые игроки, что обеспечит развитие конкуренции, считает зампред Локо-банка Андрей Люшин.

В то же время от реализации инициативы могут пострадать граждане из удаленных регионов. В случае принятия законопроекта, в субъектах сбором изображений лиц и голосовых слепков будет заниматься только Сбербанк, потому что его отделения расположены практически во всех уголках страны в отличие от других крупных кредитных организаций. А государственный финансовый институт в настоящее время не передает полученные шаблоны в Единую биометрическую систему, пояснили в «Ростелекоме», который является оператором ЕБС. Там добавили, что биометрию, которую Сбербанк собирает со своих клиентов, можно использовать только для получения услуг в этой кредитной организации.

Сбербанк с начала этого года внедряет собственную биометрическую систему с целью повышения безопасности и улучшения клиентского опыта, добавили официальные представители госбанка. Собранные таким образом слепки не передаются в ЕБС, пояснили там. До конца года Сбербанк оснастит только 20% офисов под получение шаблонов с клиентов с целью пересылки их в ЕБС, резюмировали в кредитной организации. 100% отделений госбанка будет переформатировано под передачу данных в ЕБС только к концу 2019 года, в соответствии с требованиями ЦБ.

Это значит, что, сдавая изображения лиц и голосовые слепки Сбербанку, граждане будут автоматически становиться его клиентами и не смогут воспользоваться более выгодными предложениями по вкладам и кредитам в других финансовых институтах, посетовала управляющий партнер аудиторской компании «2К» Тамара Касьянова. В то же время ЕБС предполагает, что клиент одного банка сможет открыть депозит и получить заем в другой кредитной организации, выбрав лучшее предложение, констатировали в «Ростелекоме».

Закон 482-ФЗ, регламентировавший создание ЕБС, был принят 31 декабря 2017 года. Система нужна для того, чтобы банки могли дистанционно оказывать различные услуги — например, открывать вклады и выдавать кредиты. Массовый сбор изображений лица и голосовых слепков стартовал 1 июля 2018-го. По требованию ЦБ, до конца 2019 года банки должны переоборудовать 100% офисов под сбор биометрии. Сбербанк собирает данные только для себя. Как пояснили в госбанке, чтобы он передавал данные в ЕБС, клиент должен специально попросить об этом кредитную организацию.