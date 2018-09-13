«Ростелеком» создал приложение для удаленной проверки клиентов банков

«Ростелеком» разработал мобильное приложение для удаленной идентификации клиентов банков, рассказали «Известиям» в компании. Название программы не раскрывается, но она уже готова для Android, а для iOS — появится в ближайшее время. «Ростелеком» рассчитывает запустить сервис в IV квартале. Такое приложение может стать главным каналом для дистанционного получения услуг банков, но нельзя исключать ошибки и даже попытки мошенников выдавать себя за добросовестных граждан, предупреждают эксперты.

До конца года российские банки смогут начать идентифицировать клиентов удаленно с помощью биометрических данных. Для этого «Ростелеком», который является оператором Единой биометрической системы (ЕБС), разработал мобильное приложение. Для Android оно уже готово, для iOS — скоро появится, рассказали «Известиям» в компании. Программу можно будет скачать в GooglePlay и AppStore. «Ростелеком» рассчитывает, что кредитные организации начнут предоставлять услугу уже в IV квартале.

Для идентификации нужно будет скачать приложение, открыть его на смартфоне и, глядя в камеру, произнести сгенерированный системой набор цифр, рассказали «Известиям» в пресс-службе «Ростелекома». Полученный биометрический слепок система сравнит с исходным образцом в ЕБС (по изображению лица и голосу). Для дополнительной защиты персональных данных при входе в приложение банка пользователю необходимо будет подтвердить регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), введя в приложении логин и пароль от портала госуслуг.

— Приложение «Ростелекома» обеспечивает защиту канала передачи данных с использованием российской криптографии и передает результат распознавания личности в приложение банка, после чего авторизованный пользователь может дистанционно получить банковские услуги, — отметили в компании.

Мобильное приложение — составная часть механизма удаленной идентификации и один из каналов, с помощью которого клиент сможет дистанционно получать услуги в рамках этого механизма, сообщили «Известиям» в пресс-службе ЦБ.

Однако для полноценной работы нужна интеграция с клиентскими сервисами, чтобы после подтверждения личности гражданин переходил в раздел с предложениями банка. «Ростелеком» не поставляет банку оборудование для дистанционного банковского обслуживания (ДБО) под ключ, отметил зампред Совкомбанка Алексей Панферов. Он пояснил, что компания дает один из компонентов, который встраивается в систему ДБО и обеспечивает доступ к Единой биометрической системе.

Удаленная проверка может применяться при получении всех банковских услуг, связанных с открытием счета (выпуск карты, открытие депозита, получение кредита), рассказал директор по развитию бизнеса «БКС Премьер» Антон Граборов. Начальник управления разработки кредитных продуктов Абсолют-банка Виталий Костюкевич отметил, что современные смартфоны оснащены камерами и микрофонами, которые позволят сделать снимок и запись голоса для прохождения сверки с образцом, хранящимся в ЕСИА. Поэтому мобильные устройства станут основным каналом для дистанционного оформления услуг, резюмировал эксперт.

Биометрия не исключает возможных ошибок, в частности — ложной идентификации (когда система идентифицирует одного человека как другого) или невозможности идентификации (когда биометрический слепок вообще не распознается), предупредил начальник отдела скоринговых моделей и информационных данных Бинбанка Дмитрий Герасимов. Как ранее говорили в «Ростелекоме», раз в три года данные придется обновлять.

Есть еще один минус системы: пользоваться приложением может быть неудобно в публичном месте, когда окружающая обстановка — шумы или другие лица в объективе — мешает корректно распознать человека, указал руководитель Zecurion Analytics Владимир Ульянов. Он добавил, что мошенники могут использовать синтезатор речи и фото или грим для обмана системы, чтобы выдать себя за другого человека.

Возможность удаленной идентификации появилась в России с 1 июля 2018 года. Для того чтобы ею воспользоваться, нужно зарегистрироваться на портале госуслуг и сдать в одном из банков биометрические данные — фото и голос. После этого можно получать услуги удаленно и в других банках. Это поможет обеспечить финансовыми услугами в том числе отдаленные районы страны.