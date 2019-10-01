Пустят по рукам: в России предложили создать службу частных приставов

В России обсуждается возможность создания института частных приставов. Такое предложение содержится в законопроекте, подготовленном Торгово-промышленной палатой (ТПП). Документ уже получен Министерством юстиции, сообщили «Известиям» в ведомстве. Предполагается, что частники займутся взиманием долгов с юридических лиц по решению арбитражных судов и Верховного суда. Представители коллекторских организаций считают, что принятие закона станет возможным только после того, как в стране заработает механизм «регуляторной гильотины» и будет создана новая концепция регулирования взыскания задолженностей.

Частники под контролем

Согласно проекту федерального закона «О частных судебных исполнителях», который имеется в распоряжении «Известий», частным судебным приставам предлагается передать право взимания задолженности с юридических лиц. Это позволит разгрузить государственные органы и снизить бюджетные затраты на исполнительное производство, уверены разработчики документа.

Законопроект разработан с целью реализации послания президента Федеральному собранию, утверждают в ТПП. По подсчетам экспертов палаты, эффект от создания смешанной системы исполнительного производства превысит триллионы рублей. Согласно данным Центра стратегических разработок (ЦСР), в 2017 году доля взысканных долгов составила 13% от общей суммы в 2,21 трлн рублей. Детализации по долгам физических и юридических лиц нет, однако в докладе ЦСР указано: за этот период судебные приставы завершили около 75% исполнительных производств. К 2018 году ситуация в этой сфере не улучшилась, утверждают в ТПП.

Пристав_1 Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

В документе подчеркивается, что для своевременного исполнения постановлений суда частные судебные исполнители будут работать «совместно и под контролем Федеральной службы судебных приставов России (ФССП)». Но руководить их деятельностью будет Федеральная палата частных судебных исполнителей и ее региональные подразделения. В ФССП не смогли прокомментировать «Известиям» содержание законопроекта.

Депутат Госдумы, председатель комитета ТПП по безопасности предпринимательской деятельности Анатолий Выборный подтвердил «Известиям», что в экспертном сообществе ведется дискуссия о создании в России института частных судебных приставов. По его словам, государственная политика сейчас ориентирована на то, чтобы вопросы взимания долгов рассматривались максимально оперативно.

В Минюсте подтвердили, что проект федерального закона ТПП уже находится на рассмотрении ведомства.

Строгие требования

В законопроекте говорится, что частным судебным приставом может стать человек с юридическим образованием, достигший 25-летнего возраста. Подчеркивается, что он должен иметь опыт работы в сфере юриспруденции не менее двух лет.

Для получения особого статуса претенденту придется пройти квалификационный экзамен. Соответствующая запись будет внесена в реестр частных судебных исполнителей. Сферой деятельности таких приставов будет территория, закрепленная за арбитражными судами, в которых они смогут получить должность на конкурсной основе. Если же частному приставу предоставят место в Верховном суде, то он сможет работать по всей России. Количество должностей в каждом из судов будут определять Минюст совместно с ФССП.

За свою работу частный пристав будет получать исполнительный сбор, размер которого еще не определен. А вот заниматься какой-либо другой предпринимательской деятельностью ему запретят.

Пристав_2 Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

— Считаем, что такой закон и такое кардинальное изменение можно принимать только после того, как завершится разработка концепции нового регулирования взыскания долгов в рамках «регуляторной гильотины», — сказал «Известиям» президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев.

По его словам, обсуждение инициативы по созданию института частных судебных приставов идет уже не первый год, но возможность его внедрения уже не выглядит чем-то фантастическим. И чтобы сократить расходы бюджета и обеспечить более эффективный возврат задолженности, в России вынуждены будут создать такой институт. Оптимальный вариант для страны — смешанная система принудительного исполнительного производства, при которой функции разделяются между государственными и частными приставами.