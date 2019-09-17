Пристав как банный лист: ФССП расширят полномочия

Министерство юстиции приступило к разработке законопроекта, регламентирующего принудительные проверку жилого помещения в многоквартирном доме судебными приставами, когда есть данные о нарушениях при перепланировке и ремонтных работах по установке газового оборудования. Об этой инициативе ведомства сообщается на официальном сайте. В каких случаях сейчас нарушается конституционная гарантия на неприкосновенность жилища судебными приставами и как изменится процедура в связи с принятием поправок — в материале «Известий».

Мой дом — моя крепость

Перепланировка и самовольные работы с газовым оборудованием часто становятся причиной не только соседских склок и бытовых неудобств, но и масштабных трагедий.

Законодательство предписывает довольно жесткие правила при производстве ремонта в жилищах многоквартирных домов. Но проверить соблюдение норм достаточно сложно — о размахах опасного творчества соседа жильцы многоэтажек в лучшем случае делают выводы по звукам перфоратора и объему выброшенного из квартиры мусора. Попасть же внутрь и убедиться в том, не снесена ли несущая стена в угоду предпочтениям хозяина, закон запрещает — жилище человека неприкосновенно.

Механизмы, которые позволяют попасть внутрь и оценить масштабы перепланировки, существуют, но процесс этот крайне длительный и трудоемкий. А складываются дома в одно мгновение. Упростить процедуру и устранить правовые пробелы и намерены составители проекта.

«Законопроектом предлагается установить новую меру принудительного исполнения — принудительный доступ в помещение в многоквартирном доме при осуществлении надзора за соблюдением порядка осуществления переустройства и перепланировки, обслуживания и ремонта внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, а также особенности ее исполнения» , — сообщили в ведомстве.

ФССП Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В качестве примера подойдет ситуация с квартирой на улице Менжинского, описанная на официальном портале мэрии столицы. Владельцы двух квартир и нежилого помещения решили устроить в многоэтажке отель, сломали несколько стен, перенесли санузел, сделали отдельный вход с улицы (квартира на первом этаже). И все это без согласования с соответствующими инстанциями.

Несколько месяцев специалистам потребовалось, чтобы попасть внутрь и запротоколировать нарушения. Хозяев обязали восстановить стены и вернуть санузлы на места, где они указаны в проекте, но решение инстанций отельеры игнорируют.

В другом аналогичном случае хозяин двушки на первом этаже дома по Большой Филевской улице незаконно расширил оконные проемы и сделал большой антресольный этаж, площадь которого превышала максимально допустимый. Там был оборудован барбершоп.

В каждом из этих случаев собственники длительное время не хотели пускать жилищных инспекторов в помещения для оценки работ. В итоге всё кончилось радикальными мерами. Собственники судятся с городом — Мосжилинспекция добивается лишения горожан права собственности и продажи квартир с публичных торгов. Новый собственник будет обязан восстановить помещения в проектном виде.

В этих случаях процесс исправления опасных для сотен людей, живущих в доме, последствий растягивается на месяцы. Например, чтобы специалистам жилинспекции только переступить порог квартиры на Базовской улице, где владелец демонтировал перегородки, чтобы объединить комнату с лоджией, пришлось инициировать отдельное судебное разбирательство.

А как быть в случаях, когда речь идет об опасных работах с газовым оборудованием или строительных работах на грани фола? Два подъезда жилого дома в Павловской слободе (Подмосковье) обрушились весной 28 марта 2010 года из-за горе-работников, натягивавших потолки в квартире без соблюденияя техрегламента и элементарных правил безопасности. Под завалами погибли четыре человека. Недавнюю трагедию в Шахтах (Ростовская область) также связывают с ненадлежащим использованием газового оборудования.

Пристав в чужом доме

В действующем законодательстве, по сути, лицо, уклоняющееся от визитов контролирующих органов по поводу незаконных перепланировок, приравнено к должнику. Что с точки зрения права не совсем правильно. Тем не менее судебная практика по принудительному посещению жилинспекторов уже накопилась в некоторых регионах.

«В жилые помещения, принадлежащие должнику (это понятие применяется к лицу, проводящему незаконную перепланировку. — «Известия»), судебный пристав-исполнитель имеет право входить, при необходимости вскрывая дверь, только в том случае, если имеется письменное разрешение старшего судебного пристава, независимо от воли должника. Исключением из данного правила является исполнение исполнительного документа о вселении взыскателя или выселении должника — здесь разрешение не требуется» , — говорит адвокат Алексей Гавришев.

Закон четко регламентирует процедуру визита судебных исполнителей.

ФССП Сотрудник Федеральной службы судебных приставов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

«Во-первых, судебный пристав-исполнитель может проникнуть в помещение только в процессе исполнения требований исполнительных документов. Во-вторых, должник должен быть уведомлен о дате и времени проведения исполнительных действий. В соответствии с ч.1 ст. 24 ФЗ «Об исполнительном производстве» лица, участвующие в исполнительном производстве, извещаются об исполнительных действиях и о мерах принудительного исполнения или вызываются к судебному приставу-исполнителю либо на место совершения исполнительных действий повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой, телеграммой, с использованием электронной, иных видов связи и доставки или лицом, которому с его согласия судебный пристав-исполнитель поручает их доставить», — говорит юрист.

Еще одно условие — присутствие понятых. «Если должник надлежащим образом уведомлен, назначены дата и время и он не явился, пристав может без должника проводить исполнительные действия, но обязательно в присутствии понятых и с составлением акта. Понятые и акт обязательны и в том случае, если должник находится внутри помещения и не пускает приставов. Обязанность привлекать понятых предусмотрена ч.1 ст. 59 ФЗ «Об исполнительном производстве», в соответствии с которой участие понятых обязательно при совершении исполнительных действий и применении мер принудительного исполнения, связанных с вскрытием нежилых помещений и хранилищ, занимаемых должником или другими лицами либо принадлежащих должнику или другим лицам, жилых помещений, занимаемых должником, осмотром имущества должника, наложением на него ареста, а также с изъятием и передачей указанного имущества», — говорит адвокат.

При необходимости уведомляются райотдел полиции и предприятие ЖКХ или представителя домоуправления. При вскрытии желательно обеспечить присутствие участкового уполномоченного полиции и представителей домоуправления. В соответствии со ст. 62 ФЗ «Об исполнительном производстве», сотрудники органов внутренних дел обязаны оказывать содействие судебным приставам-исполнителям в ходе исполнительного производства при возникновении угрозы жизни или здоровью судебного пристава-исполнителя, а также могут привлекаться для обеспечения правопорядка на месте совершения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения.

ФССП Сотрудник Федеральной службы судебных приставов во время обхода квартир неплательщиков коммунальных услуг Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

Действия пристава строго ограничены законом, напоминает адвокат юридической компании BMS Law Firm Александр Иноядов. В частности, у должника есть пятидневный срок для добровольного исполнения судебного акта со дня получения им постановления о возбуждении исполнительного производства. Это условие исключает совершение исполнительных действий для принудительного исполнения. В то же время обязательность требований судебного пристава установлена ст. 6 закона «Об исполнительном производстве».

«Их неисполнение влечет административную ответственность по ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ в виде штрафа, для граждан от 1 тыс. до 2,5 тыс. рублей. Применение насилия к приставу как к представителю власти повлечет уже уголовную ответственность по ст. 318 УК РФ, а оскорбление — по ст. 319 УК РФ. Кроме того, злостное неисполнение судебного акта влечет ответственность для должника по ст. 315 УК РФ», — говорит Иноядов.

Кстати, за сломанные замок и другие повреждения платить будет сам хозяин.

«Действия пристава, в том числе по проникновению в жилое помещение должника, могут быть обжалованы в ведомственном и судебном порядке», — напоминает Иноядов.