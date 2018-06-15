Каждый второй неплательщик алиментов в России стал невыездным

Каждый второй должник по алиментам стал невыездным, и это один из самых эффективных способов заставить их заплатить, рассказали «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов (ФССП). В январе–апреле в работе у приставов находились более миллиона исполнительных листов по алиментам, взыскать удалось 3,9 млрд рублей, из них 1,8 млрд рублей — благодаря ограничению выезда неплательщиков за рубеж. Чтобы не возвращать долги, неплательщики часто применяют «серые схемы»: перерегистрируют собственность на родственников или заявляют о якобы низком уровне дохода, отмечают эксперты. По их мнению, решить проблему может создание специальных подразделений, которые займутся расследованием злостных неисполнений судебных решений.

В первые четыре месяца 2018 года приставы взыскали 3,9 млрд рублей долгов по алиментам, всего в работе находилось более 1 млн исполнительных листов по этому виду долгов. Анализ службы показал, что 83% неплательщиков по алиментам — мужчины. Женщин, задолжавших средства на содержание своих детей, в пять раз меньше. Большинству неплательщиков от 30 до 42 лет.

Самым эффективным способом заставить родителей погасить долги по алиментам стало ограничение выезда рубеж: за четыре месяца это позволило вернуть 1,8 млрд рублей, подсчитали в ФССП. При этом невыездным стал каждый второй неплательщик алиментов.

Россияне, в целом, плохо погашают долги, особенно когда речь идет о небольших суммах, отметил партнер юридического бюро «Падва и Эпштейн» Павел Герасимов. По его мнению, введение ограничений в личных правах ожидаемо сработало: погасить небольшой долг проще, чем отказаться от поездки за границу.

Ограничение выезда, как наиболее эффективный метод, можно объяснить тем, что в стране по-прежнему популярны «серые схемы» начисления заработной платы и получение вознаграждения сотрудниками, пояснила адвокат Московского центрального филиала Московской областной коллегии адвокатов Любовь Киселева. Иногда ради уклонения от исполнения своих обязательств многие плательщики алиментов после получения судебного решения о взыскании могут уволиться с официальной работы, встать на учет в службу занятости в качестве безработных, подтверждая таким образом низкий доход. В итоге государству ничего не остается, как пробовать другие способы давления, добавила она.

Каждый семнадцатый должник был объявлен в розыск, 16 тыс. родителей приставам удалось найти. У каждого 20-го должника по алиментам арестовали имущество.

Эффективно взыскать долги можно по штрафам за нарушение правил дорожного движения, когда средства списываются со счетов граждан в банках, полагает старший юрист BGP litigation Олег Хмелевский. Что касается взыскания других долгов, то весь перечень исполнительных действий зачастую не несет для должника никаких рисков — например, в случае ареста счетов неплательщик может пользоваться банковскими картами супруги или родственников, пояснил эксперт.

Второй по эффективности мерой, по данным ФССП, стало ограничение в праве управлять транспортным средством. В этом праве был ограничен каждый пятый должник, за четыре месяца это позволило вернуть долги на 325 млн рублей.

Нередко должник приезжает к приставу на машине, которую он недавно перерегистрировал на другое близкое ему лицо, взыскатель знает, что это машина именно должника, но ничего не может сделать, пояснил Олег Хмелевский. С другой стороны, ограничение в праве управления транспортным средством, заставляет должника пересмотреть свои приоритеты, поскольку возвращаться к общественному транспорту ему не хочется. Наиболее эффективной такая мера является в регионах с недостаточно развитой транспортной системой, добавил эксперт.

ФССП применяет и другие меры. В прошлом году 53 неплательщика были осуждены к принудительным работам. А еще 129 человек были признаны по суду безвестно отсутствующими, что позволило детям получать пенсию по потере кормильца, а для скрывающихся должников это влечет ограничение в правах.

Как отметил Олег Хмелевский, проблема взыскания долгов в России стоит крайне остро, и решить ее могло бы появление отдельного подраздления, которое будет заниматься только расследованием уголовных дел о злостном неисполнении решений суда. Эта мера может повысить собираемость долгов и снизить нагрузку на судебных приставов.