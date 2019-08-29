Не спят спокойно: россияне стали хуже платить налоги на имущество

За три года задолженность россиян по имущественным налогам выросла на 16% — со 167,8 млрд рублей до 194,3 млрд. Это следует из отчета Счетной палаты (документ есть у «Известий»). Контрольный орган связывает увеличение долгов с недостаточной эффективностью их взыскания. В ФНС «Известиям» сказали, что часть должников не платит вовремя из-за сложного финансового положения или просто по забывчивости. При этом доходы бюджетов от имущественных налогов продолжают расти — за три года они увеличились на треть.

Долг неплатежом красен

Лидером по объему перечислений в казну выступает транспортный налог — доходы от него за три года составили 368,8 млрд. Если в 2016 году было собрано 109,1 млрд рублей, то в 2018-м — уже 132 млрд, то есть на 20% больше.

На втором месте по поступлениям в бюджет — налог на имущество физических лиц. В течение трех лет россияне уплатили в общей сложности 149,6 млрд рублей. На третьей строчке находится земельный налог. Он в 2016–2018 годах принес бюджетам 125,7 млрд рублей.

В целом в прошлом году казна получила от имущественных налогов на треть (32%) больше денег, чем в 2016-м, — 238,4 млрд рублей.

Однако доля поступлений таких сборов в консолидированных бюджетах регионов не превысила 2,5%, отмечает Счетная палата в своем отчете. Это связано с небольшими платежами — менее 500 рублей с человека.

Несмотря на рост доходов от имущественных налогов, увеличивается и задолженность по ним, говорится в документе. Так, если на начало 2016-го россияне не заплатили государству 167,8 млрд рублей за свое имущество, землю и автомобили, то на 1 января 2019-го — уже 194,3 млрд рублей. В Счетной палате такую динамику объяснили недостаточной эффективностью взыскания этих фискальных платежей.

Однако в 2018 году задолженность по имущественным налогам по сравнению с 2017-м сократилась на 42 млрд рублей. Но это связано только с проведением амнистии, по которой были списаны просроченные долги, указала Счетная палата.

В пресс-службе контрольного органа «Известиям» пояснили: налоговые поступления и задолженность по ним могут расти одновременно, потому что статистика неуплаты считается накопленным итогом за все предыдущие годы, а данные по платежам — только за 12 месяцев.

В пресс-службе ФНС «Известиям» пояснили, что часть должников не платит вовремя по объективным или субъективным причинам — недостаток финансов, низкий уровень платежной дисциплины, забывчивость и тому подобное. Поэтому реальный рост задолженности нужно оценивать, сравнивая отношение номинального долга к налогооблагаемой базе. В ФНС подчеркнули, что не видят сейчас негативных тенденций по налоговому долгу. Наоборот, в 2019 году служба добилась наименьшего его прироста за последние пять лет.

— Если сравнивать, например, 2016 год и текущую ситуацию, то тогда отношение долга к ежегодным поступлениям было на 12% больше, чем сейчас, — подчеркнули в ФНС.

В пресс-службе ФНС отметили, что проводят различные акции, напоминая гражданам о долгах. Например, для забывчивых делали электронную рассылку, также проводилось информирование в местах массового скопления людей, в пилотном режиме рассылались смс-сообщения о задолженности.

Справка «Известий» Ставка налога на имущество для недвижимости составляет 0,1% от кадастровой стоимости (раньше сбор рассчитывался от инвентаризационной цены). С 2015 по 2020 год действуют понижающие коэффициенты. В первый год граждане платили 20% налога, во второй — 40%. В этом будет 80%. В 2020-м придется уплатить уже полный размер налога. Ставка земельного сбора составляет 0,3% от стоимости земли для жилых участков или купленных в личное пользование и 1,5% для всех остальных. Размер транспортного налога зависит от возраста авто и его стоимости.

Удар доходами

Есть две причины, по которым в России растет задолженность по имущественным налогам, рассказала профессор РАНХиГС Людмила Дуканич. Первая — падение реальных доходов населения, из-за которого гражданам тяжело платить по счетам. Вторая — проблемы с администрированием в регионах. Транспортный налог — региональный, а имущественный и земельный — муниципальные, объяснила эксперт. По ее словам, ФНС качественно администрирует федеральные сборы, а вот регионы и муниципалитеты свои налоги собирают хуже.

У ФНС очень большие полномочия по взысканию задолженностей: от невыпуска человека за границу до обращения в суд и инициации процедуры банкротства, рассказал директор Научно-исследовательского финансового института Минфина Владимир Назаров. Однако соотношение издержек налоговой с суммами задолженностей отдельных граждан делает судебные процедуры невыгодными.

— Сейчас лучше не ужесточать налоговую дисциплину, потому что у нас наблюдается отрицательная динамика доходов населения. Когда эта ситуация исправится, можно будет проводить показательные акции по взысканию в том числе через суд. Но здесь тоже важно не перегнуть палку и смотреть на социальный статус человека. Если он будет позволять надеяться на получение денег, можно запускать банкротство, — считает Владимир Назаров.

В 2015 году в России стали рассчитывать налог на имущество физлиц не от инвентаризационной стоимости, а от кадастровой, напомнила руководитель направления «Фискальная политика» Экономической экспертной группы Александра Суслина. Оценку недвижимости делают налоговые органы, и зачастую она не совпадает с реальной, из-за чего граждане отказываются платить, судятся с ФНС, что в итоге приводит к росту задолженности, отметила она.

— Многим людям непонятно, почему жилье оценили в такую сумму и теперь они должны столько платить. Администрирование должно двигаться в сторону уточнения. Граждане сталкиваются с завышенными требованиями, потому что их имущество переоценили, — заявила Александра Суслина.

Она согласна, что среди причин увеличения долгов — сокращение реальных располагаемых доходов населения. При этом собираемость растет благодаря пересмотру ставок.