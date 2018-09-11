«Кнут — это штраф, а пряники различные»

За последние пять лет собираемость налогов выросла почти на 70%. Об этом заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин в интервью МИЦ «Известия» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во вторник, 11 сентября. О том, что налоговая система может рассказать о положении дел в стране, сколько задолжали россияне и какой эксперимент ждет самозанятых, читайте в материале портала iz.ru.

— Налоговая система — своеобразное зеркало, отражающее положение дел в экономике. Если с этой точки зрения посмотреть на нашу страну, то в каком мы положении сейчас — стимулирующем или запрещающем, говоря по аналогии?

— Больше в стимулирующем. Если смотреть с точки зрения двух граней налогового администрирования, о которых вы сказали, это фискальная часть и сервисная. Особенно в последние несколько лет мы стараемся сделать упор на создании сервисов, комфортных условий, при которых уклоняться от налогов или использовать агрессивные налоговые режимы не выгодно. Мы стараемся серьезно минимизировать количество налоговых проверок и совершать их только в соответствии с критериями риска.

— Жалобы бизнеса на тяжелую налоговую жизнь — это вечная песня?

— С каждым годом жалоб становится все меньше. У нас по судам произошло колоссальное снижение, потому что мы ввели систему досудебного аудита. Она работает с 2010 года. Это система обжалования до того, как вы можете обратиться в суд на действие налогового органа после вынесения требования и решения. Что важно, она работает на двух уровнях — региональном и федеральном.

— В какой сфере лучше всего обстоит дело с собираемостью налогов? А где тяжелее всего?

— За пять лет рост собираемости доходов во все уровни бюджета, консолидированный бюджет РФ — 68%. Если мы говорим о сальдо ВВП, то это примерно 1,2%. Если брать инфляцию, то примерно 20% рост поднятия налогов без поднятия соответствующих ставок. Это очень важный показатель. Он говорит о том, что бизнес в принципе начинает себя вести достаточно ответственно.

Крупные налогоплательщики в основном ведут себя достаточно предсказуемо. На сегодняшний день существует возможность, например, ускоренного возмещения налогов на добавленную стоимость при экспорте. Если мы видим, что налогоплательщик добросовестен, порядка 75% налога на добавленную стоимость возмещается в течении двух месяцев. Со следующего года мы будет обязаны возмещать эту сумму за тот же срок, если нет никаких вопросов.

Если говорить по отраслям — серьезный порядок был наведен на рынке электроники, а также на рынке экспорта зерна.

— Упрощенное налогообложение — один из стимулов развития Дальнего Востока. В первую очередь речь идет о территориях опережающего развития (ТОР) и свободном порте Владивосток. Если ли понимание, насколько для иностранных инвесторов привлекательные подобные режимы?

— Конечно, для инвесторов это привлекательно. Зачастую те самые налоги, которые бизнес экономит при инвестициях в ТОР, даже компенсируют вложения на первом этапе. А это очень важно: речь идет еще и о создании рабочих мест. Я очень надеюсь, что мы будем потом это оценивать эффективность ТОР не только в цифрах, но и по качеству продукта, который будет создан в этих специальных зонах, а также по тому, какая добавленная стоимость пришла потом в экономику.

Пока объем выпадающих доходов из-за налоговых льгот невысок. Что будет в случае, если спрос на ТОРы будет расти по всей стране — это уже вопрос к регулятору. Мы занимаемся контрольным соблюдением налогового законодательства.

— Давайте вернемся к теневым зонами экономики, а также теме задолженности. Какая общая цифра по гражданам и компаниям?

— Общая сумма задолженности налоговой, если мы не смотрим взносы в страховые фонды — фонды обязательного медицинского и социального страхования, пенсионные фонды, то это примерно 1,4 трлн рублей, включая задолженность физических и юридических лиц. Это не столь колоссальная сумма, как может показаться на первый взгляд.

— Предложение президента простить часть налоговых долгов дало свой эффект?

— Конечно. Мы уже неоднократно исполняли соответствующие поручения. В первую очередь речь идет о небольших долгах, которые долго копились. Это позволило не тратить большие суммы на налоговое администрирование, которое и не принесло бы никакого экономического эффекта. Сейчас процесс списания практически завершается.

— В четырех регионах планируется протестировать специальный налоговый режим для самозанятых. Расскажите, как это будет выглядеть на практике?

— Создается специальное мобильное приложение, которое позволит человеку не приходить в налоговую инспекцию и не заполнять никаких деклараций. Мы проводили опрос, который показал, что людям как раз не хочется приходить куда-то, заполнять специальные анкеты, потом заниматься учетом налоговым или заполнять декларации. Новая система как раз позволит самозанятым гражданам регистрироваться без волокиты.

Давайте разберемся, что это за категория граждан. Самозанятый, если давать классическое определение, это гражданин РФ, который не имеет работодателя, производит товары или услуги самостоятельно, не посредничает и у которого есть ограничения по обороту за год. На сегодняшний день рассматривается сумма 2,4 млн рублей — это порядка 200 тыс. рублей в месяц.

Самозанятый, как и остальные граждане России, обязан платить налог на доходы физического лица — 13%. В ином случае он приобретает статус индивидуального предпринимателя.

— Как это будет отслеживаться? Будут ходить по домам и искать самозанятых?

— Подчеркну, что эксперимент проводится как раз для добровольной подачи заявления. Пока речь не идет о том, что будут приходить домой и требовать зарегистрироваться. Есть же конституционная обязанность граждан выплачивать налоги. Наверно, никому не хочется отдавать деньги в пользу кого бы то ни было, включая государство.

И все-таки, здесь выбор между режимами налогообложения. Если выбрать добровольный, то это будет 4%. В эту сумму будет автоматически включаться взнос в фонд медицинского страхования. После пилотного проекта мы хотим собраться с представителями бизнеса, проанализировать, насколько эффективна система.

Очень важно, чтобы агрегаторы, такие как «Яндекс. Такси», Uber, YouDo, Profi.ru, также использовали режим самозанятых.

— И все-таки: чтобы может стимулировать зарегистрироваться человека в качестве самозанятого или индивидуального предпринимателя?

— В первую очередь, будет введена система штрафов. Она пока обсуждается, нужно дождаться решения законодателя. Речь идет о штрафе в размере дохода, который был сокрыт. Перед каждым будет выбор: 4% с дохода либо возможность получить соответствующий штраф. Это кнут, а пряники совершенно различные. Это доступность кредитов, прозрачность в отношениях с государством, возможность получения бонусов.